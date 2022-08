Nuova fiammata per il prezzo del gas che ad Amsterdam ha toccato i 320 euro a megawattora. Si tratta di livelli mai raggiunti prima, che rischiano di metter in difficoltà industrie e imprese

La Confcommercio lancia un nuovo allarme sulla tenuta delle aziende italiane per l'inflazione e il caro energia. Sono 120 mila le imprese a rischio da qui fino ai primi sei mesi del 2023, per un totale di 370 mila posti di lavoro. Secondo le stime, la spesa per l'energia del comparto terziario sarà il triplo rispetto allo scorso anno

Il ministro della giustizia Marta Cartabia ha inviato gli ispettori a Bologna per fare luce sul femminicidio di Alessandra Matteuzzi, uccisa dall'ex compagno. La vittima aveva sporto una denuncia per stalking. Secondo il procuratore, non c'erano rischi concreti e questo non è un caso di malagiustizia

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in missione in Ucraina, ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il titolare della Farnesina ha ribadito che l'Italia non abbandonerà il popolo ucraino. Per Di Maio è fondamentale ricercare la via diplomatica per ritrovare la pace e difendere la democrazia.

In Ucraina la centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata riconnessa alla rete elettrica dopo un'interruzione dovuta a pesanti bombardamenti ucraini; l'impianto è controllato dai russi. Nella centrale sono stati attivati i sistemi di sicurezza.

In California il tribunale ha stabilito che Vanessa Bryant, vedova di Kobe Bryant, dovrà ricevere dalla contea di Los Angeles 16 milioni di dollari di risarcimento per le foto dell'incidente di elicottero in cui sono morti il marito, la figlia e altre sette persone. Altri 15 milioni di danni per Chris Chester, che perse moglie e figlia nello stesso incidente

Sono 23.438 i nuovi contagi da Covid, 84 le vittime e il tasso è al 15,2%. L'Organizzazione Mondiale di Sanità ha fatto sapere che nel mondo dall'inizio di quest'anno c'è stato un milione di morti per Coronavirus

E' risultato positivo ai test di alcol e droga l'ex poliziotto che ieri mattina alla guida della sua auto ha travolto e ucciso un ragazzo di vent'anni su uno scooter. L'ex agente, 46 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale.

Il gruppo di private equity statunitense Blackstone sarebbe vicino all'acquisto del catalogo completo dei Pink Floyd. A rivelarlo è il Financial Times. Blackstone avrebbe raggiunto l'accordo ad una cifra vicino al mezzo miliardo di dollari

Tennis. Novak Djokovic ha annunciato che non parteciperà agli Us Open, al via la prossima settimana. Il motivo del forfait è legato alle norme anticovid vigenti negli Stati Uniti dove le autorità hanno confermato l'obbligo vaccinale per gli stranieri; come noto, Djokovic non è vaccinato

Calcio. La Fiorentina si è qualificata per la Conference League, nel preliminare ha eliminato il Twente. La gara di ritorno in Olanda è finita 0-0, decisivo il 2-1 a favore dei viola nella gara d'andata

Calcio, definiti i gironi di Champions League: Milan con Chelsea, Salisburgo, Dinamo Zagabria; Inter con Bayern Monaco, Barcellona, Viktoria Plezen; Juventus con Paris St.Germain, Benfica, Maccabi Haifa; Napoli con Liverpool, Ajax, Rangers

Il calciomercato. L'ufficialità e' arrivata con una breve nota diffusa dall'Ufficio stampa della societa' giallorossa. Samuel Umtiti è un calciatore del Lecce. Il difensore francese, ultima stagione a Barcellona, campione del mondo nel 2018, arrivera' a Lecce in serata per sostenere le visite mediche

Un terremoto di magnitudo 3.5 e' stato registrato la notte scorsa intorno alle 2,30 a due chilometri da Frisanco, in provincia di Pordenone. Il sisma ha avuto epicentro a 12 chilometri di profondità. La scossa non ha provocato danni

Otto social network, tra cui Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter e Youtube, hanno cancellato dalle loro piattaforme una campagna di influenza per promuovere gli interessi americani all'estero attaccando quelli di Russia, Cina ed altri Paesi. Secondo quanto riporta il Washington Post, è la prima campagna del genere a essere scoperta e rimossa

Secondo la Fondazione Gimbe, tornano a salire i contagi covid. Nell'ultima settimana rilevata, dal 17 al 23 agosto, sono cresciuti del 18,7%, mentre calano le terapie intensive, -15,1% e i ricoveri ordinari, -15,5%. Sostanzialmente stabili i decessi

Calciomercato: Belotti a un passo dalla Roma, con Felix Afena dirottato alla Cremonese. La Juventus vira su Milik visto che Depay costa troppo. L'Inter ha l'accordo con Acerbi, ma proverà fino alla fine ad arrivare a Chabolah o ad Akanji. Il Lecce vicino al colpo Umtiti, ex giocatore del Barcellona

A Roma un ragazzo di vent'anni a bordo di uno scooter è stato speronato e ucciso sulla via Prenestina. Coinvolta nell'incidente l'auto guidata da un poliziotto, da tempo sospeso dal servizio. Ora l'uomo è accusato di omicidio stradale

Lutto nel mondo dello spettacolo. è morto Enzo Garinei, attore di cinema e di teatro, doppiatore, fratello del noto commediografo e regista teatrale Pietro Garinei. Aveva 96 anni. Nella lunga carriera ha realizzato più di settanta film e per 50 anni ha calcato i palcoscenici dei teatri italiani

Instagram introduce una misura per gli under 16 che si iscrivono alla piattaforma: imposta di default la modalità 'Meno', che limita la visione di contenuti sensibili. Sarà quindi più difficile che i ragazzi possano imbattersi in contenuti spiacevoli durante la loro esperienza, spiega la società del gruppo Meta.