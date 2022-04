Continua la resistenza ucraina nella fabbrica dell'Azovstal a Mariupol. E' in corso un tentativo di evacuare i tanti civili presenti nei bunker. Nell'ospedale dello stabilimento bersagliato dai russi con armi pesanti ci sono oltre 600 feriti.

I presidenti russo Putin e ucraino Zelensky sono stati invitati a partecipare al vertice del G20 sotto la presidenza indonesiana che si terra' a Bali in novembre. Zelensky si dice pronto ad incontrare Putin malgrado le atrocità commesse in Ucraina

La Russia non si considera in guerra contro la Nato. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov durante un'intervista. Per i corridoi umanitati in Ucraina, non serve l'aiuto di alcun aiuto esterno, ha continuato

La sicurezza nei luoghi di lavoro è un diritto, assicurarla un dovere inderogabile. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella ricordando Lorenzo Parelli, lo studente morto durante uno stage Questa esigenza sarà al centro della cerimonia del Primo Maggio al Quirinale, ha detto il capo dello Stato

C'è un fermo per l'incidente avvenuto giovedì sulla A21 Torino-Piacenza, nel tratto tra i caselli di Casteggio e Voghera, in cui sono morti padre e figlio di origine francesi, si tratta di un automobilista italiano. L'uomo è accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in questo momento ha bisogno di rafforzarsi, invece purtroppo la debolezza del multilateralismo è evidente. E' quanto ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in serata

Una donna di 40 anni è morta e un bambino di 9 anni è stato portato all'ospedale maggiore di Bologna in gravi condizioni, dopo un tamponamento avvenuto in serata sulla A14 Bologna-Taranto che ha provocato 5 feriti.

Calo record dei contagi da Covid nel Regno Unito dopo il rimbalzo causato dalle varianti Omicron. Lo sottolinea la Bbc sulla base degli ultimi dati aggiornati. La tendenza è stata favorita da vaccini di massa e 4quarte dosi riservate a over 75 e immunodepressi

Filtra ottimismo sulle condizioni di Stefano Tacconi. Anche la seconda Tac è andata bene, nessun riscontro negativo. Avanti così. Lo scrive su facebook, Andrea, il figlio dell'ex portiere della Juventus. Tacconi è stato ricoverato in ospedale per una emorragia cerebrale lo scorso 23 aprile

Spari da un auto in corsa, un guardia civile israeliana è stata uccisa in serata nei pressi di Ariel, uno dei maggiori insediamenti ebraici in Cisgiordania. Dopo il delitto l'auto si è data alla fuga. Per Hamas si tratta di un'operazione eroica

Calcio. Torna il campionato di Serie A, oggi si giocheranno quattro anticipi della 35esima giornata. In programma Cagliari-Verona, Napoli-Sassuolo, Sampdoria Genoa e Spezia-Lazio

Calcio. Un gruppo di investitori guidato da Todd Boehly, e di cui fa parte anche il miliardario svizzero Hansjorg Wyss, si appresta a entrare in trattative esclusive per l'acquisto del Chelsea da Roman Abramovich. Lo sostengono alcuni media

