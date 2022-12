Il giudice per le indagini preliminari di Roma, al termine dell' interrogatorio, ha convalidato il fermo per Claudio Campiti, l'uomo che ha ucciso quattro donne a Fidene. Secondo il magistrato, non c'è alcun segno di pentimento e l'azione è stata pianificata da tempo

Le autorità ucraine hanno scoperto una camera che i russi usavano per detenere e torturare i bambini durante l'occupazione di Kherson. Il commissario per i diritti umani in Ucraina ha commentato: "Pensavo di aver visto il peggio, ma abbiamo davvero toccato il fondo a Kherson".

Siamo particolarmente soddisfatti del giudizio espresso dalla Commissione europea sulla legge di bilancio. Lo ha dichiarato Giorgia Meloni. In realtà Bruxelles, pur giudicando positiva nel complesso la manovra, ha criticato l'innalzamento del tetto del contante, il disincentivo all'uso del POS e alcuni interventi sulle pensioni

L'inchiesta sulle tangenti dal Qatar. Francesco Giorgi, compagno della ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, resta in carcere. Stessa decisione anche per Antonio Panzeri. Una delle ipotesi su cui stanno lavorando i magistrati belgi è che ci possano essere degli europarlamentari 'a libro paga' per favorire l'emirato

Maggioranza assente alla seduta della commissione Bilancio della Camera chiamata a esaminare la manovra: in segno di protesta il Partito democratico, presente con tutti i componenti, ha deciso di occupare la presidenza della stessa commissione.

Storico intervento chiururgico a Bologna. Una donna di 76 anni, con una grave patologia alla vista che l'aveva resa cieca da 5 anni, è riuscita a recuperare sei decimi in un occhio. L'operazione, la prima di questo genere in Italia, è stata eseguita presso il Policlinico Sant'Orsola

Nel crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018 era rimasto coinvolto anche un camion frigo carico di hashish che 'ndrangheta e camorra cercarono di recuperare. E' quanto emerge dalle pagine dell'ordinanza della Dda di Reggio Calabria che ha portato all'arresto di 47 persone

In Iran l'esecuzione della condanna a morte per il 23enne Mahan Sadrat Marni è stata sospesa, fino ad un ulteriore riesame del caso da parte della corte suprema. Il giovane è accusato dal regime di aver organizzato manifestazioni di protesta

Si è costituito al carcere di Opera, alle porte di Milano, l'ex sottosegretario all'Interno di Forza Italia Antonio D'Ali'. Ieri la Cassazione aveva confermato a titolo definitivo la sua condanna per concorso in associazione mafiosa

Gianluca Vialli ha annunciato di dover sospendere i suoi impegni professionali con la Nazionale di calcio. Lo stop, ha spiegato il capo delegazione degli azzurri, è dovuto alla necessità di concentrare le energie nella lotta contro il tumore che da tempo lo affligge e che ora è in una fase delicata

Calcio, siamo alle fasi decisive dei mondiali del Qatar. Questa sera alle 20.00 si giocherà la seconda semifinale. In campo i campioni in carica della Francia contro la grande rivelazione Marocco. La vincente affronterà l'Argentina nella finale in programma domenica pomeriggio alle 16.00

Leo Messi ha confermato che la finale di domenica prossima sarà la sua ultima partita in un mondiale. Il fuoriclasse argentino si è detto orgoglioso di chiudere con una finale e ha svelato di essere emozionato per ciò che sta vivendo

Sci. Sofia Goggia, reduce dalle due vittorie di Lake Louise, ha ottenuto il secondo miglior tempo nella prima prova cronometrata in vista delle due discese di venerdì e sabato a Saint Moritz. La migliore è stata la statunitense Isabella Wright

L'ex presidente georgiano e leader dell'opposizione Mikheil Saakashvili ha iniziato in carcere uno sciopero della fame. Il sistema penitenziario gli ha impedito di partecipare, in collegamento video, a un'udienza per un possibile rinvio della detenzione

La Commissione Giustizia del Senato ha deciso di avviare un'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni in Italia, in vista anche della riforma annunciata dal Guardasigilli Carlo Nordio. Tutti i gruppi parlamentari si sono detti d'accordo

Accettata la cosiddetta procedura d’urgenza. Via libera dal Parlamento europeo alle modifiche necessarie per lo sblocco del pacchetto di aiuti da 18 miliardi di euro all'Ucraina, dopo il veto dell'Ungheria alla proposta originale

Mohamed Gaaloul, il tunisino di 29 anni indagato per l'omicidio di Alice Neri, è stato arrestato in Francia, al confine con la Svizzera. E' accusato di aver assassinato la 32enne trovata carbonizzata nella sua auto a Fossa di Concordia, nel Modenese, il 18 novembre

