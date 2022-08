La Direzione nazionale ritiene che l'unica alleanza che possa contrastare efficacemente la destra estrema in Italia sia quella, pur con tutte le differenze che sono note, di un fronte democratico a partire dal Pd. Per questo motivo la Direzione nazionale ritiene non percorribile un'alleanza con i 5 stelle. E' quanto scritto dalla Direzione nazionale di Europa Verde-Verdi

L'esercito israeliano ha chiamato l'operazione avviata a Gaza contro la Jihad palestinese Breaking Dawn, l'arrivo di un nuovo giorno. Un'allerta è stata dichiarata sul fronte interno. L'Iron dome è stato schierato per coprire fino a 80 chilometri all'interno di Israele, quindi compresa Tel Aviv. A Gaza ci sarebbero 7 morti

Esplosioni vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina. Secondo i cittadini, i russi stanno bombardando il territorio con artiglieria e razzi. I dipendenti ucraini della centrale nucleare sono stati rinchiusi nei locali e non vengono rilasciati. I lavoratori portati dai russi vengono evacuati in modalità accelerata

Bombardamenti sulla città meridionale di Mykolaiv, in Ucraina. Ci sono morti e 10 feriti, tra cui un ragazzo. L'area colpita è molto vasta. Case private e palazzi sono stati colpiti. Ci sono incendi, distruzioni significativi, ha detto il sindaco della città

Il ministero delle Difesa di Taipei ha reso noto che 68 caccia e 13 navi da guerra cinesi hanno attraversato la linea media informale che divide lo Stretto di Taiwan. Mosca difende le scelte cinesi, mentre il segretario di Stato Usa Blinken condanna le esercitazioni e parla di escalation significativa

Sono 38.219 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 175, in aumento rispetto alle 161 di ieri. Il tasso di positività è del 17%. Sono invece 351 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 11 in meno rispetto a ieri

A Castenaso oggi l'ultimo saluto ad Alessia e Giulia, le sorelle investite e uccise da un treno nella stazione di Riccione dopo una serata trascorsa in discoteca. In occasione dei funerali è stato proclamato il lutto cittadino con la bandiera comunale a mezz'asta e la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche programmate

Incidente mortale sul lavoro in un capannone di Taranto. A perdere la vita un operaio di 53 anni, originario di Sava, dipendente di una ditta metalmeccanica. Pare che l'uomo stesse lavorando con un flex quando il disco gli ha reciso l'arteria femorale

I primi sette mesi fanno del 2022 l'anno più caldo di sempre. Luglio appena concluso ha fatto registrare un +2,26 gradi sopra la media italiana dal 1800, da quando vengono rilevati i dati, e, nel complesso, i primi 7 mesi dell'anno fanno registrare un +0,98 gradi. Lo rivelano i dati del Consiglio Nazionale delle Ricerche

In Africa l'aspettativa di vita ha raggiunto i 56 anni nel 2019, contro i 46 del 2000. Un aumento di 10 anni che dimostra l'impegno nel migliorare la salute e il benessere, se si considera che nel mondo, nello stesso periodo, l'aspettativa è cresciuta di soli 5 anni. E' quanto ha rilevato l'Organizzazione mondiale della sanità

Niente lavoro in nero al Jova Beach Party nè greenwashing. In diretta Instagram, dal lido di Fermo, Jovanotti ha respinto accuse e sospetti dopo il blitz del 3 agosto dell'ispettorato del lavoro, e replica anche a chi punta il dito sui rischi per l'ecosistema. Il lavoro nero per me è una piaga enorme, una cosa molto seria, ha sottolineato

Fabio Quartararo ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, in programma domenica a Silverstone. Il campione del mondo della Yamaha ha preceduto la Suzuki di Johann Mir, l'Aprilia di Maverick Vinales e la Ducati Pramac di Johann Zarco

Segui tutti gli aggiornamenti su rtl.it, twitter@rtl1025, facebook@rtl102.5 e instagram@rtl1025