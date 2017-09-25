Riki, arrivano Se parlassero di noi e il nuovo album

Riki, arrivano "Se parlassero di noi" e il nuovo album

Riki, arrivano "Se parlassero di noi" e il nuovo album

Redazione Web

25 settembre 2017, ore 11:56 , agg. alle 15:07

Il singolo esce il 29 settembre e sarà contenuto in "Mania" in arrivo a fine ottobre

A cinque mesi dal triplo disco di platino "Perdo le parole", il vincitore del circuito canto di Amici torna con un nuovo singolo e album. Riki ha annunciato a Tv Sorrisi e canzoni che il 29 settembre pubblica "Se parlassero di noi" ("Ho scritto il ritornello appena dopo aver saputo di essere stato sospeso per tre giorni da Amici") che sarà contenuto nel nuovo disco "Mania", in arrivo a fine ottobre. "E' un disco invernale, riflessivo, dove prevalgono le canzoni nate da momenti di profonda tristezza rispetto a quelle nate dalla felicità", ha raccontato Riki.
dopo i già annunciati sold out dei concerti di Milano e Roma il prossimo novembre, si aggiungono 9 date nel 2018: 15 Novembre 2017 – Milano – Alcatraz SOLD OUT 18 Novembre 2017 – Roma – Atlantico SOLD OUT NUOVE DATE16 Febbraio 2018 - Venaria (To) - Teatro Della Concordia20 Febbraio 2018 - Padova - Gran Teatro Geox22 Febbraio 2018 - Firenze - Obihall23 Febbraio 2018 - Brescia - Gran Teatro Morato26 Febbraio 2018 - Milano - Alcatraz02 Marzo 2018 - Roma - Atlantico Live05 Marzo 2018 - Napoli - Pala Partenope09 Marzo 2018 - Bologna - Estragon 10 Marzo 2018 - Nonantola (Mo) - Vox Club

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Trent’anni fa la nascita del Tamagotchi, l’evoluzione di un’icona pop

    Trent’anni fa la nascita del Tamagotchi, l’evoluzione di un’icona pop

  • Serie A, pari tra Inter e Napoli. Frena il Milan, vincono Lazio e Parma

    Serie A, pari tra Inter e Napoli. Frena il Milan, vincono Lazio e Parma

  • Andrea Sempio intervistato a Verissimo su Canale 5

    Andrea Sempio intervistato a Verissimo su Canale 5

  • La Gran Bretagna tratta con gli alleati europei per l’invio di una forza militare in Groenlandia

    La Gran Bretagna tratta con gli alleati europei per l’invio di una forza militare in Groenlandia

  • Serie A, Como-Bologna 1-1, Udinese-Pisa 2-2, Roma-Sassuolo 2-0, Atalanta-Torino 2-0

    Serie A, Como-Bologna 1-1, Udinese-Pisa 2-2, Roma-Sassuolo 2-0, Atalanta-Torino 2-0

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “I Just Might” di Bruno Mars, “Raindance” di Dave ft. Tems, “CORPI CELESTI” di Giorgia, “Sono un grande” di Tiziano Ferro e “ACQUARIO” di Ultimo

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “I Just Might” di Bruno Mars, “Raindance” di Dave ft. Tems, “CORPI CELESTI” di Giorgia, “Sono un grande” di Tiziano Ferro e “ACQUARIO” di Ultimo

  • Primi scioperi dell'anno. Trasporti a singhiozzo da oggi a domenica

    Primi scioperi dell'anno. Trasporti a singhiozzo da oggi a domenica

  • Il Milan non va oltre l'1-1 col Genoa. Cremonese avanti, ma il Cagliari rimonta: allo Zini finisce 2-2

    Il Milan non va oltre l'1-1 col Genoa. Cremonese avanti, ma il Cagliari rimonta: allo Zini finisce 2-2

  • RTL 102.5 è la radio ufficiale della nuova edizione di Donnavventura Reporter Experience

    RTL 102.5 è la radio ufficiale della nuova edizione di Donnavventura Reporter Experience

  • Acca Larentia: indagini su aggressione ad alcuni militanti di Gioventù Nazionale, Meloni chiede pacificazione

    Acca Larentia: indagini su aggressione ad alcuni militanti di Gioventù Nazionale, Meloni chiede pacificazione

Sanremo Giovani, ecco i nomi dei finalisti

Sanremo Giovani, ecco i nomi dei finalisti

Il prossimo snodo sarà il 14 dicembre quando verranno decretati i vincitori

Rose Villain a RTL 102.5: “É un periodo bellissimo per me, si chiude un percorso ma ne inizia uno nuovo. Per la deluxe mi piaceva l’idea di tornare nelle ombre del passato, questa volta a mio agio”

Rose Villain a RTL 102.5: “É un periodo bellissimo per me, si chiude un percorso ma ne inizia uno nuovo. Per la deluxe mi piaceva l’idea di tornare nelle ombre del passato, questa volta a mio agio”

Nel corso di “The Flight”, la cantante ha presentato in diretta radiofonica “radio vega (after dark)”, la versione deluxe del suo ultimo album

Panariello e Pieraccioni a Sanremo con Carlo Conti? Spunta l'ipotesi, ma ad una condizione

Panariello e Pieraccioni a Sanremo con Carlo Conti? Spunta l'ipotesi, ma ad una condizione

"Sanremo - ha detto Panariello - non è una location facile, non c'è la serenità per andare a fare una zingarata"