Riki, arrivano "Se parlassero di noi" e il nuovo album

Il singolo esce il 29 settembre e sarà contenuto in "Mania" in arrivo a fine ottobre

A cinque mesi dal triplo disco di platino "Perdo le parole", il vincitore del circuito canto di Amici torna con un nuovo singolo e album. Riki ha annunciato a Tv Sorrisi e canzoni che il 29 settembre pubblica "Se parlassero di noi" ("Ho scritto il ritornello appena dopo aver saputo di essere stato sospeso per tre giorni da Amici") che sarà contenuto nel nuovo disco "Mania", in arrivo a fine ottobre. "E' un disco invernale, riflessivo, dove prevalgono le canzoni nate da momenti di profonda tristezza rispetto a quelle nate dalla felicità", ha raccontato Riki.

dopo i già annunciati sold out dei concerti di Milano e Roma il prossimo novembre, si aggiungono 9 date nel 2018: 15 Novembre 2017 – Milano – Alcatraz SOLD OUT 18 Novembre 2017 – Roma – Atlantico SOLD OUT NUOVE DATE16 Febbraio 2018 - Venaria (To) - Teatro Della Concordia20 Febbraio 2018 - Padova - Gran Teatro Geox22 Febbraio 2018 - Firenze - Obihall23 Febbraio 2018 - Brescia - Gran Teatro Morato26 Febbraio 2018 - Milano - Alcatraz02 Marzo 2018 - Roma - Atlantico Live05 Marzo 2018 - Napoli - Pala Partenope09 Marzo 2018 - Bologna - Estragon 10 Marzo 2018 - Nonantola (Mo) - Vox Club

