Theresa May corre verso elezioni anticipate e Brexit

Redazione Web

19 aprile 2017, ore 11:04

Presenterà alla Camera dei Comuni la mozione per votare l’8 giugno

La Gran Bretagna va verso le elezioni anticipate. Oggi il premier Theresa May presenterà alla Camera dei Comuni la mozione per votare l’8 giugno. Il primo ministro punta a rafforzare il partito conservatore in vista della Brexit.

Open Arms, la Procura ricorre in direttamente in Cassazione contro l’assoluzione di Salvini, lui: “Non mi preoccupo”

Open Arms, la Procura ricorre in direttamente in Cassazione contro l’assoluzione di Salvini, lui: “Non mi preoccupo”

I pubblici ministeri contestano la ricostruzione fatta dal Tribunale di Palermo, che nelle scorse settimane aveva depositato la motivazione della propria decisione. L’attuale ministro dell’Interno Piantedosi: "Mi ritengo moralmente imputabile anche io"

Via D’Amelio, 33 anni dopo l’Italia non dimentica: Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta eroi che vivono nel ricordo

Via D’Amelio, 33 anni dopo l’Italia non dimentica: Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta eroi che vivono nel ricordo

Una strage mafiosa ma la verità è ancora lontana. Il Capo dello Stato Mattarella: “Un segno indelebile nella storia del Paese”. La premier Meloni: “Un sacrificio per la giustizia”. Il presidente della Camera Fontana: “Un esempio di coraggio e determinazione”

Ponte sullo Stretto sempre più vicino: il ministro Matteo Salvini annuncia l'ok del Cipess al progetto

Ponte sullo Stretto sempre più vicino: il ministro Matteo Salvini annuncia l'ok del Cipess al progetto

Un'opera dal valore di 13 miliardi e mezzo, tre chilometri, sei corsie stradali, due binari ferroviari, che promette di cambiare la mobilità tra Calabria e Sicilia, tra continente e isola, ma che è fortemente osteggiata. Pronta una pioggia di ricorsi