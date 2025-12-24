10 anni, 100 ricette, 1000 ricordi, il nuovo libro degli chef in camicia: un viaggio tra passato e presente, con lo sguardo al futuro

Il Natale 2025 è praticamente qui. La serata odierna, per milioni di famiglie italiane, rappresenterà l’inizio delle danze per quanto concerne cenoni e pranzi. Situazioni gastronomiche dai connotati molto spesso luculliani, nei termini delle quantità di cibo portato in tavola. D’altronde è il momento dell’anno in cui si può “mollare la presa”, lasciandosi cullare da manicaretti e da specialità che solo in questo specifico periodo si è soliti concedersi. Soprattutto se maniaci della bilancia, con un occhio di riguardo per un’alimentazione sana e bilanciata.

Cosa c’entra questo preambolo con lo spazio dedicato ai libri da leggere, vi starete chiedendo. Ebbene nulla accade per caso da queste parti, con la parentesi odierna che mette ancora una volta sotto la lente d’ingrandimento sì un volume, ma che contemporaneamente ci porta anche ai fornelli. A farci da ciceroni d’eccezione gli Chef in Camicia, figure di riferimento nell’ambito dei contenuti a tema cucina sui social network, che arrivano in libreria con “10 anni, 100 ricette, 1000 ricordi”. Un timing perfetto, considerando le feste di Natale (dove la tavola è protagonista indiscussa) e le doverose celebrazioni della Cucina Italiana, riconosciuta come Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dall’UNESCO.





10 ANNI, 100 RICETTE, 1000 RICORDI, UN LIBRO PERFETTO SIA SUL DIVANO CHE AI FORNELLI

Ciao ragazzi, lascio subito a voi l'onere di rompere il ghiaccio. Cosa troviamo nel vostro libro?

“Nel libro troviamo un mega riassunto di quello che siamo stati in questi dieci anni. Non è un semplice ricettario, ma un racconto fatto di piatti, persone, errori, viaggi, trasferte. Il tutto attraverso ricette, ricordi e gli anni che si susseguono. Ogni ricetta è legata a un momento preciso della nostra storia: alcune segnano una svolta, altre un periodo complicato, altre ancora sono legate a incontri che ci hanno cambiato. È un libro che si può usare in cucina, ma anche leggere sul divano. Dentro c’è Chef in Camicia, nel bene e nel male, con la voglia di raccontarci per quello che siamo sempre stati: ragazzi che cucinano, ma soprattutto che condividono.”





Il libro è un po' una cronistoria del vostro progetto. Com'è stato guardarvi indietro e rivedere tutto ciò che avete fatto in questi anni?

“Emozionante e, a tratti, quasi surreale. Quando sei dentro al progetto, vai sempre avanti: un contenuto in più, una collaborazione, un nuovo format. Fermarsi e guardarsi indietro è una cosa che raramente ci concediamo. Rivedere tutto nero su bianco ci ha fatto sorridere, commuovere e anche un po’ imbarazzare. Ci siamo ricordati di quanto fossimo ingenui all’inizio, ma anche incredibilmente liberi. Abbiamo rivissuto momenti bellissimi e altri assurdi, che però oggi sappiamo essere stati fondamentali per diventare quello che siamo. Scrivere questo libro è stato un modo per dirci: ok, forse qualcosa di buono l’abbiamo davvero costruito e non è poco.”





Dieci anni sono un lasso di tempo considerevole. Quanto sentite di essere cambiati dagli inizi a oggi?

“Tantissimo. All’inizio eravamo più istinto che strategia, più entusiasmo che metodo. Oggi siamo sicuramente più consapevoli, più strutturati, forse anche un po’ più stanchi. Ma allo stesso tempo molto più solidi. Quello che non è cambiato è il motivo per cui abbiamo iniziato: la voglia di raccontare il cibo come linguaggio universale, senza snobismi, senza barriere. Siamo cambiati noi, è cambiato il mondo dei social, è cambiato il modo di creare contenuti, ma l’idea di fondo è rimasta identica. E questo, a distanza di dieci anni, ci fa sentire sulla strada giusta.”