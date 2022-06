100 anni fa nasceva Margherita Hack, Trieste ricorda la sua illustre concittadina e “amica delle stelle”

“Amica delle stelle”. La definizione è della stessa Margherita Hack che oggi avrebbe compiuto 100 anni. Nata il 12 giungo 1922 a Firenze, si era definita così in una sorta di autobiografia pubblicata nel 1998. L’astrofisica e divulgatrice scientifica nacque vicino a via delle Cento Stelle. Forse un destino. Attivista, sostenitrice della laicità dello Stato, manager della ricerca, ma anche promotrice di cause per la protezione degli animali e l'uguaglianza per tutti, Margherita Hack, ha trascorso buona parte della sua vita a Trieste, città che in questi giorni la celebra con eventi, spettacoli e la riapertura della sua Specola all'Osservatorio astronomico Inaf.





Dalla Toscana al Friuli

Toscana doc, Margherita Hack si trasferì a Trieste nel 1964. Fu la prima donna italiana a guadagnare una la cattedra all'università cittadina, ma anche a divenire direttrice di un Osservatorio Astronomico in Italia, guidando quello di Basovizza per 23 anni, dal 1964 al 1987.





Le celebrazioni

Chiusa per il Covid negli ultimi due anni, lunedì 13 giugno riapre al pubblico la Specola, la stazione di osservazione delle stelle dove ha lavorato per buona parte della vita l'astrofisica italiana. All’interno, al piano terra è stata allestita una mostra dove ammirare un percorso storico-divulgativo, e al primo piano dove si trova la cupola con il suo telescopio. All'Immaginario Scientifico, invece, son previsti diversi incontri "In ricordo di Margherita", dove poter conoscere meglio Margherita Hack attraverso racconti e dimostrazioni dei suoi colleghi. Questa sera nella sala Tartini andrà in scena Galileo's Journey - Il Viaggio di Galileo, un’opera multimediale prodotta dal Conservatorio Tartini.





L’Italia celebra margherita Hack

Non solo Trieste, ma l’Italia celebra i 100 anni dalla nascita della grande astrofisica. In Toscana anche oggi sono previste conferenze pubbliche sul tema "Firenze ricorda Margherita Hack nel centenario della sua nascita" organizzate dalla sede Inaf di Arcetri. Qui Margherita Hack svolse la tesi di laurea negli anni Quaranta. Oggi a Bologna sarà presentato il progetto video "Le mille vite di Margherita Hack" organizzato da Sofos Aps. Lunedì sarà la volta di Milano. Il capoluogo lombardo inaugurerà una scultura lei dedicata, donata da Fondazione Deloitte al Comune.





La domanda del bambino

Margherita Hack è morta il 29 giugno 2013 a Trieste. Solo poche settimane prima aveva incontrato, nella sua abitazione della città giuliana, un bambino di sette anni che voleva farle alcune domande sulle stelle. Non tutto ha risposta, era stata la lezione dell'astrofisica. “Abbiamo dei fatti, aveva detto al piccolo allievo, e su quelli dobbiamo studiare”.