13 Reasons Why e le richieste di aiuto inascoltate

13 Reasons Why e le richieste di aiuto inascoltate

13 Reasons Why e le richieste di aiuto inascoltate

Redazione Web

06 novembre 2017, ore 11:11 , agg. alle 11:22

La serie tv di Netflix porta a una riflessione approfondita sull'incapacità di saper ascoltare chi ci chiede aiuto

Ho letto diverse opinioni contrastanti su "13 Reasons Why", serie cult di Netflix di tredici puntate prodotte da Selena Gomez, e forse ho capito il perché. Ammetto che all'inizio ho avuto delle perplessità ma poi è stato un crescendo di interesse fino al finale. Questa serie ha un punto di forza: lo sviluppo narrativo sul piano psicologico e delle emozioni. E' per questo che risulta essere lento, a volte, ma il lavoro attoriale e di sceneggiatura nel tirare fuori ansie, preoccupazioni, leggerezza ma anche turbamenti dai vari personaggi è stato davvero eccezionale. Parliamoci chiaro, tutti noi al Liceo abbiamo in qualche modo vissuto in prima persona, o di riflesso, alcune delle vicende narrate. Non i gesti più estremi ma diverse sfumature sì. Da qui il rifiuto psicologico scatta nel non proseguire la visione, chi invece arriva fino in fondo, forse diversi fatti del passato li ha superati. Detto ciò, rimane comunque apprezzabile la sceneggiatura, la scrittura e la capacità dei giovanissimi attori di regalare i turbamenti di una età che ci sembra lontana ma che in realtà è più vicina di quanto crediamo: quanti di voi non ascoltano più chi vive insieme a noi quotidianamente? Quante volte non abbiamo aiutato chi ci chiedeva aiuto? Perché ci siamo voltati dall'altra parte?

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Champions League: Juve travolta in Turchia, il Galatasaray trionfa 5-2. Borussia Atalanta finisce 2-0

    Champions League: Juve travolta in Turchia, il Galatasaray trionfa 5-2. Borussia Atalanta finisce 2-0

  • Anci, 'una persona su sei vive in un piccolo Comune'

    Anci, 'una persona su sei vive in un piccolo Comune'

  • Addio a Jesse Jackson, il reverendo leader della lotta per i diritti civili

    Addio a Jesse Jackson, il reverendo leader della lotta per i diritti civili

  • Milano - Cortina: 24esima medaglia per l'italia, arriva dall'inseguuimeto a squadre nel pattinaggio di velocità

    Milano - Cortina: 24esima medaglia per l'italia, arriva dall'inseguuimeto a squadre nel pattinaggio di velocità

  • Caso Ramy. Per la Procura 'da carabiniere omicidio stradale ma in adempimento del dovere'

    Caso Ramy. Per la Procura 'da carabiniere omicidio stradale ma in adempimento del dovere'

  • Impresa di Flora Tabanelli, è bronzo nel Big Air con un ginocchio lesionato

    Impresa di Flora Tabanelli, è bronzo nel Big Air con un ginocchio lesionato

  • Cinema in Lutto per la morte di Robert Duvall, l’attore premio Oscar aveva 95 anni

    Cinema in Lutto per la morte di Robert Duvall, l’attore premio Oscar aveva 95 anni

  • Il piccolo al Monaldi ad oggi ancora trapiantabile, domani una nuova valutazione, appello della madre al Papa

    Il piccolo al Monaldi ad oggi ancora trapiantabile, domani una nuova valutazione, appello della madre al Papa

  • La mamma di Federica Brignone a RTL 102.5: “Ho detto a Federica ‘Ora annunci il ritiro?’ Mi ha guardato malissimo”

    La mamma di Federica Brignone a RTL 102.5: “Ho detto a Federica ‘Ora annunci il ritiro?’ Mi ha guardato malissimo”

  • Radioshow: il Festival di Sanremo 2026 con RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta in diretta dalla Città dei Fiori

    Radioshow: il Festival di Sanremo 2026 con RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta in diretta dalla Città dei Fiori

Kid Yugi: è record di vendite nella prima settimana per il nuovo album “Anche gli Eroi Muoiono”

Kid Yugi: è record di vendite nella prima settimana per il nuovo album “Anche gli Eroi Muoiono”

Con più di 67.000 copie vendute, il nuovo disco dell’artista ha infranto il record come l’album con più copie vendute nella prima settimana di sempre nell’epoca dello streaming

Achille Lauro all'Ariston: sul palco salirà mercoledì 25 febbraio come co-conduttore, l'annuncio di Carlo Conti

Achille Lauro all'Ariston: sul palco salirà mercoledì 25 febbraio come co-conduttore, l'annuncio di Carlo Conti

Lauro sarà co-conduttore del Festival insieme a Conti e Laura Pausini, presenza fissa di tutte le serate. Con il cantante si renderà omaggio alle vittime della strage di Capodanno a Crans Montana

L’agente segreto, trama e recensione del film candidato agli Oscar 2026

L’agente segreto, trama e recensione del film candidato agli Oscar 2026

La pellicola diretta da Kléber Mendonça Filho si presenta con 4 nomination, tra cui miglior film e miglior attore