14 milioni di italiani in viaggio per il ponte del 2 giugno. Riparte il turismo

Per il ponte del 2 giugno, durante il quale sono previste temperature altissime, sono oltre 14 milioni gli italiani in viaggio lungo tutta la penisola, tra chi ne approfitterà per fare gite fuori porta e picnic e chi farà una vera e propria vacanza di più giorni.





RIPARTE IL TURISMO

Se questa è una prova generale dell'estate, non può che indurre ottimismo. Per il sistema turistico italiano infatti, le previsioni sono all'insegna della crescita: I giorni di vacanza e di ferie, uniti al caldo estivo, garantiranno un movimento economico complessivo che si aggira sui 6 miliardi di euro e nelle strutture ricettive ufficiali risultano prenotate tre camere su quattro. Quattro milioni di turisti pernotteranno in strutture a pagamento perlomeno per una notte. Di questi 500mila si limiteranno a stare fuori casa per una notte, due milioni e mezzo per due notti, più di un milione per tre notti. Privilegiati saranno i pernottamenti in albergo, seguiti dai bed and breakfast. Gli altri 10 milioni si divideranno tra gite di un solo giorno e soggiorni in seconde case, soprattutto nei pressi di località marine. Bene anche la fuga verso la campagna, tanto che gli agriturismi si avvicinano al sold out secondo Coldiretti.





LUOGHI MARITTIMI IN CIMA ALLA LISTA. TEMPERATURE MOLTO ALTE NEL WEEKEND

Grazie alle temperature che soprattutto sabato e domenica toccheranno picchi altissimi, oltre la metà dei vacanzieri sceglierà le località marine; a seguire, scelte preferite soprattutto dai turisti stranieri, le città d'arte, i laghi e i centri termali. Il caldo concederà una tregua solo al Nord, in particolare nelle aree alpine e prealpine. Il termometro, infatti, da domani in costante risalita, arriverà fino a 38 gradi tra sabato e domenica, specialmente nelle zone interne della Sardegna, in Puglia e Basilicata e in generale farà molto caldo "dalla Toscana e dall'Emilia-Romagna in giù", con la Pianura Padana che dovrebbe far registrare massime di 33-35 gradi. Infine Attenzione alle reti autostradali, si prevedono infatti flussi di traffico in aumento dai luoghi di residenza verso le località di mare e di montagna lungo la maggior parte del territorio italiano. ​