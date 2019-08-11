25 anni di Friends, Lego crea caffetteria in mattoncini

Set Central Perk composto da mille pezzi anche con personaggi,

Central Perk in versione mattoncini Lego per i 25 anni di Friends. L'azienda danese dei mattoncini assemblabili ha deciso di unirsi alle celebrazioni per l'anniversario di una delle sit-com più famose della storia della televisione creando il set che riproduce la caffetteria a New York luogo d'incontro dei personaggi. Il set e' composto da oltre mille pezzi e comprende anche miniature di Ross, Rachel, Chandler, Monica, Joey, Phoebe e Gunther. Secondo un comunicato della Lego chi acquista la scatola potrà anche ricreare il palcoscenico dove Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) esegui' le sue canzoni alla chitarra e dove Ross Geller (David Schwimmer) suonò una volta la tastiera. Nel scatola c'è inoltre una macchina per il caffè, un barattolo con biscotti e altri elementi e pezzi d'arredamento riconoscibili dal set della serie tv. La sit-com con protagonisti Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer fu infatti trasmessa per la prima volta dal network Nbc il 22 settembre del 1994. Andò avanti per dieci stagioni fino al sei maggio del 2004.

