25 aprile, L'ombra della guerra sulla festa della Liberazione, l’Anpi,cortei pacifici, vogliono delegittimarci

Redazione Web

25 aprile 2022, ore 08:00 , agg. alle 08:16

Oggi, 25 aprile giornata di festa in Italia per commemorare la liberazione del Paese dal nazifascismo, la fine dell'occupazione nazista e la definitiva caduta del regime fascista. Sono previste manifestazioni in tutta Italia

L'Italia torna in piazza oggi, 25 aprile, per il 77esimo anniversario della Liberazione, dopo due anni di celebrazioni condizionate dal Covid. Si attendono presenze massicce in tante città, ma c'è anche l'ombra della guerra in Ucraina a dividere gli animi. A Milano ci sarà la tradizionale manifestazione nazionale dell'Anpi ed il presidente Gianfranco Pagliarulo ha ribadito la “condanna senza se e senza ma dell'invasione da parte dell'esercito di Putin ed il riconoscimento della legittima resistenza ucraina”. A Roma, le associazioni partigiane che non aderiscono all'Anpi faranno una propria iniziativa alternativa con lo slogan: “Celebrare la Liberazione e' schierarsi con la resistenza di Kiev”. Forze dell'ordine allertate su tutto il territorio per evitare l'innesco di provocazioni e disordini. A Torino otto targhe che indicano corso Unione Sovietica sono state danneggiate come probabile atto dimostrativo contro l'invasione dell'Ucraina alla vigilia del 25 aprile.


Il presidente dell’Anci

Gianfranco Pagliarulo oggi sarà a Milano per il corteo che dalle 14 partirà da Porta Venezia per raggiungere piazza Duomo. Presenti anche il sindaco, Giuseppe Sala, il segretario della Cgil Maurizio Landini e la Brigata Ebraica, che in polemica con l'Anpi aveva proposto di sfilare con le bandiere della Nato. Dal palco parleranno anche due donne ucraine: Tetyana Bandelyuk, che vive da tempo in Italia, e Iryna Yarmolenko, profuga e consigliere comunale di Bucha, città divenuta simbolo delle uccisioni di civili. “Nessuno, ha detto il presidente dell'Anpi, intervenendo al congresso di Articolo Uno - sa dove porterà la vicenda dell'Ucraina, ma in questo vuoto che riempiremo giorno per giorno è già chiaro il tentativo di delegittimazione dell'Associazione” Siete putiniani, anzi Pagliarulo e' putiniano, sciogliamo l'Anpi gli slogan contro l’associazione dei partigiani. Noi non rispondiamo, ha detto Pagliarulo.


Roma

Nella Capitale l'Anpi sfilerà dalle 10 tra Largo Bompiani e Porta san Paolo, luogo simbolo della Resistenza romana. Altre associazioni di partigiani Fiap, Anpc, Fivl, Aned, Anfim e di Ucraini in Italia, con l'adesione di +Europa e Azione, hanno invece indetto alle 9.30 una manifestazione in Piazza di Torre Argentina per celebrare la resistenza di allora e quella ucraina di oggi. Ci sara' anche la presidente della Comunità ebraica di Roma Ruth Dureghello. Alle 10.30, come da tradizione, i vertici della Comunità si recheranno poi in visita a Via Tasso, dove, a quanto si apprende, sarà presente anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Doppio evento del Partito Radicale: alle 11 manifestazione “Grazie Usa per averci liberato dal fascismo. Liberta' per l'Ucraina e per il popolo russo” vicino l'Ambasciata Usa in Italia, in Piazza Barberini. Alle 16 "Una Repubblica fondata...sul codice penale fascista" in piazza dei Santi Apostoli per il superamento del Codice Rocco. Mentre i Radicali Italiani dalle 10.30, presso la sede di via Angelo Bargoni, hanno organizzato il convegno 'Un 25 aprile anche per l'Ucraina'. Come ogni anno, inoltre, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alle 9 deporrà una corona d'alloro sulla tomba del Milite ignoto e le Frecce tricolori sorvoleranno la Capitale.


Genova

A Genova i 71 componenti del Coro nazionale popolare ucraino 'G. Veryovka', arrivato in Italia a bordo di due autobus da Varsavia, si esibirà in un concerto al Teatro Lirico Carlo Felice.


Scoppia il caso Petrocelli

E' scoppiata  una vera e propria bufera nel Movimento Cinque Stelle culminata in un'espulsione per la scelta del presidente della Commissione Esteri del Senato, Vito Petrocelli che ha postato su Twitter, alla vigilia del 25 aprile, auguri per la Liberazione utilizzando la 'Z' maiuscola ormai simbolo dell'invasione russa  in Ucraina. "Per domani buona festa della LiberaZione", ha scritto Petrocelli che poi è stato espulso da Giuseppe Conte dal Movimento. "Stiamo completando la procedura di espulsione. Il suo ultimo tweet è  semplicemente vergognoso. Il 25 aprile è una ricorrenza seria. Certe provocazioni sono inqualificabili", ha tuonato il presidente dei Cinque Stelle.


Gianfranco Pagliarulo
25 aprile

