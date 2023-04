25 aprile, le parole di La Russa e Meloni su antifascismo e resistenza

Nel corso della giornata in tutta Italia si sono tenute le celebrazioni per il venticinque aprile. La mattinata è iniziata in piazza Venezia a Roma, dove il presidente della Repubblica ha deposto una corona di alloro ai piedi del milite ignoto insieme alle alte cariche dello Stato. Il capo dello Stato è partito poi per il Piemonte, mentre il presidente del Senato è volato a Praga per la conferenza dei parlamenti europei. La presidente del Consiglio ha invece scelto di inviare una lettera al Corriere della sera pubblicata questa mattina. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è invece recato alle Fosse ardeatine: "Siamo qua perché questa è la giornata della liberazione dal nazifascismo, questo è il luogo dove hanno riscattato l'onore dell'Italia tutti questi caduti, non è il luogo dove fare polemiche ma dove fare difendere i valori e rispettare il dolore delle famiglie". Manifestazioni in diverse città d'Italia, da Roma a Milano.





La cerimonia in Piazza Venezia

La giornata è iniziata come di consueto in piazza Venezia a Roma, dove Sergio Mattarella ha deposto una corona di alloro ai piedi del milite ignoto. Presenti le alte cariche dello Stato tra cui il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra.