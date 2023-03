8 Marzo, Unicef lancia l'allarme sull'aumento della denutrizione tra ragazze e le donne, serve azione urgente

La fame nel mondo minaccia soprattutto le donne

Più di un miliardo di ragazze adolescenti e donne soffrono di denutrizione, carenza di micronutrienti essenziali e anemia, con conseguenze devastanti per la loro vita e il loro benessere. L'allarme lo lancia l'Unicef nel suo nuovo rapporto, 'Denutrite e dimenticate: una crisi nutrizionale globale per le ragazze adolescenti e le donne', pubblicato in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Il rapporto

Ancora una volta fa la differenza il luogo di nascita e di vita. Nel rapporto si legge che l'Asia meridionale e l'Africa sub-sahariana rimangono l'epicentro della crisi nutrizionale tra le donne adolescenti e le ragazze: qui, 2 ragazze adolescenti e donne su 3 sono sottopeso a livello globale e 3 ragazze adolescenti e donne su 5 soffrono di anemia. Inoltre, le ragazze adolescenti e le donne appartenenti alle famiglie più povere hanno il doppio delle probabilità di essere sottopeso rispetto a quelle appartenenti alle famiglie più ricche. Il numero di ragazze adolescenti e donne in gravidanza e allattamento che soffrono di malnutrizione acuta è salito dal 2020 da 5,5 milioni a 6,9 milioni, con un aumento del 25%, nei 12 Paesi più colpiti dalla crisi alimentare e nutrizionale globale. Afghanistan, Burkina Faso, Ciad, Etiopia, Kenya, Mali, Niger, Nigeria, Somalia, Sud Sudan, Sudan e Yemen sono i Paesi in cui la crisi nutrizionale globale si manifesta in tutta la sua crudele drammaticità, esacerbata dalla guerra in Ucraina e dalla siccità, dai conflitti e dall'instabilità in corso in diversi Paesi.

Madri malnutrite, gravidanze a rischio

Nel documento Unicef, è nero su bianco che la persistente disuguaglianza di genere sta aggravando una crisi nutrizionale tra le ragazze adolescenti e le donne. "La crisi globale della fame sta spingendo milioni di madri e i loro figli verso la fame e la malnutrizione grave - ha commentato il direttore generale dell'Unicef Catherine Russell - Senza un'azione urgente da parte della comunità internazionale, le conseguenze potrebbero protrarsi per le generazioni a venire". A livello globale 51 milioni di bambini sotto i 2 anni , secondo l'Unicef, soffrono di malnutrizione cronica, ovvero sono troppo bassi per la loro età a causa della malnutrizione. Di questi, circa la metà ne viene colpito durante la gravidanza e i primi sei mesi di vita, il periodo di 500 giorni in cui un bambino dipende completamente dall'alimentazione materna, secondo una nuova analisi contenuta nel rapporto.

Donne vittime due volte: della diseguaglianza e della fame

Le crisi globali continuano a compromettere in modo sproporzionato - conclude l'Unicef - l'accesso delle donne al cibo nutriente. Nel 2021, le donne che soffrono di insicurezza alimentare erano 126 milioni in più degli uomini. "Quando una ragazza o una donna non riceve un'alimentazione adeguata, si perpetua la disuguaglianza di genere", ha dichiarato Russell. "Il potenziale di apprendimento e di guadagno diminuisce. Aumenta il rischio di complicazioni pericolose per la vita, anche durante la gravidanza e il parto, e aumentano le probabilità di dare alla luce bambini denutriti. Sappiamo cosa serve per far arrivare alle donne e ai bambini che ne hanno più bisogno un supporto nutrizionale e servizi salvavita. Dobbiamo solo mobilitare la volontà politica e le risorse per agire. Non c'è tempo da perdere", le conclusioni della Russell.