A Bologna Italia - Repubblica Ceca 4-0, bene la squadra di Mancini nell'ultimo test in vista dell'Europeo

Italia, bella vincente, magari fortunata nei primi due gol. Ma le indicazioni per Mancini sono solo positive. Al secondo minuto cross da sinistra, apprensione negli 11 metri azzurri con Donnarumma che esce a vuoto, ma il pallone sfila via. Riposta dell'Italia al decimo. Immobile calcia alto in posizione favorevole, appena dentro l'area. Partita ruvida, prima Chiellini, poi Bonucci rimediano botte, il gioco si ferma, il problema più serio, al ginocchio, è per Bonucci, ma può riprendere dopo l'intervento dello staff sanitario. Al 22esimo il vantaggio dell'Italia. Pallone morbido, calciato da Insigne verso Berardi, pasticcio della difesa, la sfera termina sui piedi di Immobile, controllo e rete. Poi una occasione per Insigne che controlla non benissimo e tira sull'esterno dal fondo. Ma poco dopo, al minuto 41 c'è il raddoppio azzurro, per merito di Barella che tira dal limite, deviazione di un difensore , palla nel sacco. e si va al riposo sul 2-0.

Cambi a go-go

In avvio di ripresa subito tre sostituzioni per la Repubblica Ceca, Fuori Barak, dentro Soucek. Esce Krmencik, dentro Schick. Zima per Celutska. Poche note, una punizione pericolosa di Berardi, deviata in angolo, al 49esimo, qualche istante dopo, Insigne , da spettacolo con bel colpo di tacco al volo, ma l'azione poi si perde. Lo stesso numero 10 al 59esimo mette fuori un tiro a giro, ma deviato. Sull' angolo successivo Chiellini tocca al volo e sfiora il 3-0. Che invece è di Lorenzo Insigne, che festeggia così il 30simo compleanno , naturalmente con un destro a giro, ma basso, dopo uno scambio con Immobile. La rete ala 66esimo. In precedenza al 63esimo esce Jorginho, entra Cristante. Fuori Spinazzola per Emerson. Acerbi prende il posto di Chiellini. Ma l'Italia ha ancora voglia di giocare, Berardi si libera sulla destra, Insigne lo serve puntualmente e arriva il 4-0. Altre sostituzioni per gli azzurri Berardi lascia il campo. Al suo posto entra Chiesa. Immobile fuori, esordio per il bolognese Raspadori. Spazio nel finale anche per Toloi,al posto di Florenzi

















































La rosa definitiva per gli europei

Portieri: Donnarumma (Milan), Meret (Napoli), Sirigu (Torino).Difensori: Acerbi (Lazio), Bastoni (Inter), Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Emerson Palmieri (Chelsea), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta) Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta) Marco Verratti (Paris Saint Germain) Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo)





Il girone dell’Italia

Italia- Turchia venerdì 11 alle 21

Italia- Svizzera mercoledì 16 alle 21

Italia- Galles domenica 20 alle 18

Tutte le partite si giocano allo Stadio Olimpico di Roma

Le date della fase a gironi

Alla fase a gironi partecipano 24 squadre, in 6 raggruppamenti. Terminerà mercoledì il 23 giugno. Si gioca ogni giorno e accedono alla fase a eliminazione diretta le prime due squadre di ciascun girone più le quattro migliori terze classificate.

Le date della fase eliminatoria

Ottavi di finale: sabato 26, domenica 27, lunedì 28, martedì 29 giugno

Quarti di finale: venerdì 2, sabato 3 luglio

Semifinali: martedì 6, mercoledì 7 luglio

Gli ottavi e i quarti di finale di giocheranno alle ore 18 e alle ore 21, le semifinali, a Londra, alle ore 21.

La data della finale

Previsti tre giorni di riposo dopo l'ultima semifinale. La finale degli Europei si giocherà a Londra domenica 11 luglio alle ore 21.