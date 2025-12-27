A Firenze gira voce, il capoluogo toscano tra indagini e intrighi economico finanziari: Christine Von Borries ci porta a scoprire il suo nuovo romanzo

Il 2025 sta per volgere al termine, ed è stato sicuramente un anno che non ha deluso le aspettative sul fronte dei libri da leggere. Basti andare a ritroso, settimana dopo settimana, a rivedere quanto è passato all’interno della rubrica domenicale. Uno spazio che, un quartetto alla volta, ha messo in evidenza quantità e qualità per tutti i gusti. Come nel caso di “Quattro verità sepolte”, “Le chiavi del cosmo”, “Trilogia cosmica” e “Twist” della scorsa settimana, oppure de “L’isola del giorno prima”, “Quegli oscuri presagi”, “The Waterfall” e “Prigionieri” di due settimane fa.

Grandi produzioni internazionali, che arrivano in Italia grazie alle case editrici del nostro paese, ma anche grandi storie che nascono in Italia e ne esaltano tutte le sfumature. Con talvolta città “insospettabili” che diventano il set perfetto per racconti dalle “tinte gialle”. Come nel caso di “A Firenze gira voce”, il romanzo di Christine Von Borries, pubblicato da Piemme, e che la stessa autrice è passata a raccontarci.





A FIRENZE GIRA VOCE, QUATTRO AMICHE E UN MISTERO

Ciao Christine, cedo a te la parola: cosa troviamo nel tuo libro "A Firenze gira voce"?

"È una storia con una trama che si sviluppa nel mondo dell’alta finanza. L’amministratore delegato di una multinazionale viene condannato per bancarotta dal tribunale e decide di vendicarsi sul giudice che lo ha fatto fallire. Dopo una sparatoria dove rimangono ferite varie persone, avviene lo strano suicidio del commercialista che seguiva - per conto del magistrato - le vicende proprio di quella società. Quattro amiche seguono - ciascuna nel proprio ambito - le indagini: Valeria Parri, PM molto determinata e madre di tre figli piccoli; Erica Martina, poliziotta della Squadra Mobile che agisce sempre seguendo il proprio istinto; Giulia Gori, giornalista d’inchiesta; e infine Monica Giusti, commercialista che riceve degli incarichi dal tribunale e inizia una relazione appassionata con un collega."





Si dice che nei personaggi si ritrovi un po’ dei loro autori e autrici. È così anche per le tue ragazze?

"Nessuna delle quattro protagoniste sono io, ma certamente mi ritrovo in alcune caratteristiche di tutte loro. Inevitabilmente, se si vogliono descrivere dei personaggi realistici, si deve prendere spunto dalla realtà e immaginarle a tutto tondo, non solo per come sono sul lavoro, impegnate a svelare gli autori di gravi reati economici, come in questo caso, o addirittura di omicidi, ma anche nella loro vita quotidiana, alle prese con i conti da far quadrare, i figli da accudire (a volte anche senza un compagno) e, perché no, animate dalla ricerca della felicità e di una persona di cui innamorarsi."