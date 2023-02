A RTL 102.5 il racconto di Paola e Chiara: «Manchiamo a Sanremo da diciotto anni, poi ci sono stati dieci anni di separazioni fra di noi»

Dopo anni di lontananza Paola e Chiara hanno scelto il Festival di Sanremo per segnare il loro ritorno sulle scene. Il duo mancava all’Ariston dal 2005, quando si presentarono con il brano ‘A modo mio’. «Manchiamo a Sanremo da diciotto anni, poi ci sono stati dieci anni di separazioni fra di noi», raccontano.



Ai microfoni di RTL 102.5, Paola e Chiara spiegano i motivi del loro allontanamento artistico e personale: «Abbiamo lavorato per molti anni in modo simbiotico e, ad un certo punto, abbiamo sentito la necessità di ritrovare la nostra personalità. Ci siamo prese una pausa, anche nella vita. Avevamo bisogno di capire chi eravamo come persone, al di là del duo», racconta Paola. «Quando si lavora in coppia si tende a ragionare insieme all’altro e quando i pensieri discostavano si creava un problema, non riuscivamo ad accettare le rispettive diversità che stavano crescendo in noi. C’era troppa attenzione su di noi e ciò influiva sulla nostra tranquillità e incideva anche sul rapporto familiare, che dovevamo tutelare. In certi casi la distanza serve, anche se fa soffrire. Anche la nostra famiglia ha sofferto, ma hanno atteso che ritrovassimo il nostro equilibrio.», continua.

«Il nostro ravvicinamento è stato graduale. Se dovessimo individuare un evento è stato un mio dj set in cui ho invitato Chiara», racconta ancora Paola. «La gente appena l’ha vista lì è impazzita. L’ho invitata in consolle e abbiamo iniziato a cantare alcune vecchie canzoni. I video sono diventati virali. Il segnale è arrivato dalla gente, è come se avessero detto “Ok, vi siete prese il vostro tempo ma ora tornare”», conclude.

Paola e Chiara hanno collezionato tantissimi successi. Fra gli eventi che hanno segnato la loro carriera, c’è l’apertura del concerto di Michael Jackson allo Stadio San Siro nell’estate del 1997. «È stato un momento bellissimo, fra i più belli della nostra carriera. Siamo sempre state grandi fan e ancora tutt’ora è punto di riferimento», raccontano.