A Sestri Levante (Ge) è vietato arrampicarsi sugli alberi, lo ha deciso il comune

A Sestri Levante (Ge) è vietato arrampicarsi sugli alberi, lo ha deciso il comune

A Sestri Levante (Ge) è vietato arrampicarsi sugli alberi, lo ha deciso il comune Photo Credit: ANSA/EMILIE LARA MOUGENOT

Sergio Gadda

05 aprile 2026, ore 08:00

Nella località ligure, nota come la città dell’ordinanza 100 divieti, è già vietato giuocare al pallone e stendere panni, secondo i cittadini: "il Sindaco pensa che siamo scimmie"

Se andate a Sestri Levante, nota “ridente località della riviera ligure dalle spiagge di sabbia finissima”, non arrampicatevi sugli alberi. Da ieri è vietato. L'iniziativa è stata presa dall'agronomo dopo aver visto alcuni ragazzini salire su un albero. Risultato. Sono spuntati cartelli sulle piante in cui si vieta, appunto, di arrampicarsi. E i cittadini non l’hanno presa bene. Qualcuno ha obiettato che "Il sindaco deve credere che siamo delle scimmie".


I cartelli

I cartelli con la dicitura "Vietato arrampicarsi sugli alberi" sono stati messi in italiano e inglese, mentre la spiegazione soltanto in italiano e dice: "Questo segnale (si vede un omino stilizzato che cade dall'albero) indica che non ci si può arrampicare sugli alberi perché il ramo si può spezzare e voi cadreste battendo la testa". La spiegazione on fa una piega, ma questo è solo l’ultimo dei divieti imposti dal Comune di Sestri Levante che è famoso, anche per la cosiddetta "ordinanza 100 divieti".


La spiegazione del divieto

La motivazione dell’ultimo divieto rientra "Nell'ambito delle consuete verifiche settimanali previste dal Piano di Gestione del Rischio Arboreo” scrive il Comune quando la notizia ha iniziato a fare il giro dei social fino a diventare virale “il professionista agronomo incaricato dal Comune ha provveduto all'aggiornamento del censimento e delle schede descrittive delle piante presenti sul territorio comunale. Durante il sopralluogo, avendo osservato alcuni ragazzi arrampicarsi sugli alberi, quindi ha ritenuto opportuno adottare una misura precauzionale immediata, disponendo il posizionamento di numero cinque cartelli di divieto su altrettante piante di tamerici che, sulla base della valutazione tecnica, risultano non idonei a sopportare pesi impropri". "Si tratta principalmente” scrive ancora il Comune, “di un intervento di tutela della pubblica incolumità nonché di salvaguardia del patrimonio arboreo”.


I 100 divieti

Era il settembre 2025 quando il Sindaco Solinas inventà il “divietrometeo”, un’ordinanza in cui si vietavano alcune azioni nel perimetro comunale come giocare a palla, alle bocce e a calcio, ma solo per chi ha più di dodici anni, oppure stendere i panni fuori dalla finestra. O ancora: è vietato lanciare "farina o schiuma", pure ai matrimoni e qualsiasi altro liquido. Ma anche fare baccano per strada e anche a casa propria. Tra i divieti quello di tenere in disordine il proprio balcone e/o il giardino di casa. Attenzione anche a chi ha un cane. Il proprio animale da affezione non può fare i propri bisogni vicino ai portoni delle case, alle porte dei negozi, a quelle dei supermarket. E soprattutto (ma questa regola vale in tutta Italia) le deiezioni dei cani vanno raccolte e il sacchetto va mostrato in caso di accertamento. Ancora: a Sestri Levante è vietato legare le biciclette ai pali in strada, è vietato chiedere l'elemosina davanti ai negozi, ai supermercati, ai semafori, agli incroci e alle chiese. Infine l'ultimo divieto: vietato arrampicarsi sugli alberi.


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