A Torino in affitto la villa di Cristiano Ronaldo, 1000 mq su quattro piani con sauna e piscina

La villa dove Cristiano Ronaldo ha abitato si trova in corso Alberto Picco e vanta un giardino e anche una piscina interna. Piano terra con spa, sauna e bagno turco, ed una vista mozzafiato su tutta la città. Sono in tutto 37 le foto corredate all’annuncio e un’ampia descrizione delle stanze in ogni singolo dettaglio, ma il prezzo resta riservato. Oltre un migliaio di mq d’abitazione e 300 di giardino, sei camere da letto ed altrettanti bagni, un grande garage, cucina, ampio salone e grande sala da pranzo. Viene descritta come parzialmente arredata.





Residenza faraonica

Il rifugio torinese del campione portoghese è una casa da favola: al piano terra dispone di spa con sauna, bagno turco, piscina interna, camera e bagno ospiti, tutto direttamente affacciato sul giardino e su una porzione di prato all’inglese completamente recintato come area gioco. Al primo piano vi sono la cucina, un ampio salone con sala da pranzo con vista panoramica sulla città, una camera da letto con bagno, lavanderia. Al piano superiore dispone di due camere dal letto con bagno di pertinenza ed un’ampia zona padronale con camera da letto, bagno e spogliatoio. All’ultimo piano ancora un vasto appartamento ospiti con suite e bagno. Completano la proprietà due appartamenti al piano terra, ampio garage con ascensore interno, guardiola per eventuale sicurezza. In una stanza c’è anche un ritratto di Spiderman che si affaccia proprio su una finestra a vetrata dalla quale si può ammirare lo splendore di Torino.