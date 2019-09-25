Accusato di molestie, il Met Opera sospende Vittorio Grigolo

Redazione Web

25 settembre 2019, ore 16:00

Avrebbe palpato una corista. Analogo provvedimento alla Roh

Il Metropolitan Opera ho sospeso Vittorio Grigolo. Il provvedimento nei confronti del tenore italiano, 42 anni, è stato preso nello stesso giorno in cui Placido Domingo ha deciso di lasciare il teatro newyorkese dopo 51 anni in seguito alle accuse di molestie sessuali da parte di una ventina di donne. Grigolo, considerato una vera e propria star al Met Opera, è stato sospeso a seguito di un'indagine della Royal Opera House di Londra che ha deciso di allontanarlo temporaneamente dal palcoscenico dopo un episodio avvenuto la settimana scorsa durante un tour del teatro londinese in Giappone. Grigolo avrebbe palpato una corista durante un inchino finale davanti al pubblico e agli altri artisti. "In seguito al presunto incidente riguardante Vittorio Grigolo denunciato dalla Royal Opera House - si legge in un comunicato - il Met lo sospenderà ad effetto immediato da tutte le recite in attesa degli esiti dell'indagine della Roh. Il Met non ha nessun commento da aggiungere". Allo stesso modo da parte di Grigolo al momento non si ha alcun commento. Per ironia della sorte Grigolo è stato sospeso dai due teatri in cui nel 2010 fece due clamorosi debutti. Quasi un enfant prodige, Grigolo debuttò a soli 13 anni nel ruolo del pastorello in Tosca al Teatro dell'Opera di Roma, a fianco di Luciano Pavarotti. Nel 2000 a soli 23 anni, è stato il più giovane tenore nella storia italiana a cantare al Teatro alla Scala per il concerto di apertura dell'anno Verdiano, con la direzione del maestro Riccardo Muti. Oltre all'opera, Grigolo ha cercato di coltivare anche la sua passione per la musica pop portando avanti un formato sperimentato già da Pavarotti. Quest'anno ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi in qualità di direttore artistico.    

