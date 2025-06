Achille Lauro a RTL 102.5, sono fortunato perché vivo di quello che amo fare

Lauro - Achille Idol Superstar è la nuova edizione dell'album Lauro uscita lo scorso 11 febbraio. L'opera include 6 nuove bonus track, e rappresenta una naturale prosecuzione evolutiva del percorso fatto con il precedente album 1969. Dentro c’è “Domenica” - la canzone con cui Achille Lauro ha gareggiato al settantaduesimo Festival di Sanremo, stupendo il pubblico con la sua performance iconica. Nell'insieme vi si trovano un miscuglio di generi, dalla ballad delicata “Fiori rosa” alla più graffiante “Ricordi d’inverno”, passando dal rock di “Rolling Stones” e dal classico blues “Sexy boy”, fino alle parole in musica di “Foxy”. Solo 15 parole fa notare Paola Di Benedetto, e Achille Lauro spiega “per me puoi dire anche pochissimo, è il concetto che conta”.

DA SANREMO ALL’EUROVISION

Sanremo e l’esibizione che ha suscitato tante polemiche? Achille Lauro è serafico quando scandisce “Tutto quello che è palcoscenico, inizia e finisce lì”, un po' è come rivendicare d’altro canto il messaggio che voleva far passare “Un omaggio alle prime volte, come il battesimo”. L’arte è così, può anche non piacere, ma è arte. I conduttori di The Flight si congratulano con Lauro per aver conquistato il biglietto per l’Eurovision (rappresenterà San Marino) e il cantante ammette “E’ una grandissima opportunità per me, è un palcoscenico che ti apre ad un pubblico internazionale, parliamo di 100 milioni di persone”.

IL VIAGGIO DI LAURO NEL METAVERSO

ACHILLE LAURO è il primo artista italiano ad approdare nel metaverso portando per la prima volta al mondo un evento fashion-music. Roblox è la metaverse platform che sta già ospitando Achille Lauro Superstar featuring Gucci, un'esperienza immersiva in cui l'artista declina la sua creatività e la sua musica in corso dal 18 terminerà il 27 febbraio. “Un concerto lungo 20 giorni nel mondo digitale, la prima volta che mi sono collegato c’era un milione di persone da tutto il mondo”.