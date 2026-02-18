Achille Lauro presenta "Fondazione Madre" per accogliere i giovani in difficoltà

I progetti

“Casa Ragazzi Madre” sarà una struttura pensata per accogliere bambini, ragazzi e famiglie che vivono situazioni di disagio e che offrirà loro protezione, cura e guida verso un futuro stabile, migliorandone la qualità complessiva della vita anche attraverso l’arte e la musica. “Ali tra le Corsie”, parallelamente, offrirà incontri e attività nei reparti pediatrici e negli istituti penali minorili, per tentare di rompere quella “bolla” che di solito caratterizza queste strutture.

Un legame umano prima che professionale

È un legame umano, prima che professionale, quello che lega Lauro e Andrea e che ha permesso loro di dar vita al proprio desiderio. I due condividono le storie e il passato e, sin dai loro primi incontri, hanno capito che insieme avrebbero potuto fare qualcosa di grande: “Qualcosa che è dovere di chiunque sia in grado di poter, tramite le proprie possibilità, agire ”, ha raccontato il cantautore, spiegando l’origine del progetto e di come questa sia stata, in realtà, caratterizzata dalla semplicità, dal bisogno d’intercettare la necessità di chi vive situazioni di disagio per poterlo accogliere e guidare verso qualcosa di nuovo, sicuro e stabile.

Le 4 parole simbolo

È qui che Lauro parla delle “parole simbolo” alla base del progetto: Accoglienza, protezione, guida e dono. Sostanzialmente il lascito di una madre che, “come la mia, mi ha lasciato in eredità l’abitudine e la necessità di aiutare”, prosegue, ricordando come già da piccolo fosse abituato a cenare a casa con persone che vivevano ai margini e che la madre, insieme a don Giovanni Carpentieri, (presente ieri al lancio della Fondazione) portava spesso a casa con sè per offrir loro sostegno e ascolto.