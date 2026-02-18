Achille Lauro presenta "Fondazione Madre" per accogliere i giovani in difficoltà

18 febbraio 2026, ore 12:00
Ieri, alla Biblioteca Nazionale Braidense, nel cuore storico di Milano, si è tenuta la presentazione alla stampa di “Fondazione Madre”: Un sogno tramutato in realtà attraverso lo sviluppo di due progetti, “Casa Ragazzi Madre” e “Ali tra le Corsie”, realizzati a partire dal desiderio di Lauro de Marinis e Andrea Marchiori d’intercettare e raccogliere il bisogno.
I progetti
“Casa Ragazzi Madre” sarà una struttura pensata per accogliere bambini, ragazzi e famiglie che vivono situazioni di disagio e che offrirà loro protezione, cura e guida verso un futuro stabile, migliorandone la qualità complessiva della vita anche attraverso l’arte e la musica. “Ali tra le Corsie”, parallelamente, offrirà incontri e attività nei reparti pediatrici e negli istituti penali minorili, per tentare di rompere quella “bolla” che di solito caratterizza queste strutture.
Un legame umano prima che professionaleÈ un legame umano, prima che professionale, quello che lega Lauro e Andrea e che ha permesso loro di dar vita al proprio desiderio. I due condividono le storie e il passato e, sin dai loro primi incontri, hanno capito che insieme avrebbero potuto fare qualcosa di grande: “Qualcosa che è dovere di chiunque sia in grado di poter, tramite le proprie possibilità, agire ”, ha raccontato il cantautore, spiegando l’origine del progetto e di come questa sia stata, in realtà, caratterizzata dalla semplicità, dal bisogno d’intercettare la necessità di chi vive situazioni di disagio per poterlo accogliere e guidare verso qualcosa di nuovo, sicuro e stabile.
Le 4 parole simboloÈ qui che Lauro parla delle “parole simbolo” alla base del progetto: Accoglienza, protezione, guida e dono. Sostanzialmente il lascito di una madre che, “come la mia, mi ha lasciato in eredità l’abitudine e la necessità di aiutare”, prosegue, ricordando come già da piccolo fosse abituato a cenare a casa con persone che vivevano ai margini e che la madre, insieme a don Giovanni Carpentieri, (presente ieri al lancio della Fondazione) portava spesso a casa con sè per offrir loro sostegno e ascolto.
Il modello replicabile
Proprio l’intercettazione dei soggetti che verranno “arruolati”, come prosegue la dott. Lorella Marcantoni cui è affidata la direzione generale della Fondazione, rappresenta un modello innovativo e replicabile.
Innovativo perché si propone d’intervenire prima che i giovani si trovino effettivamente in difficoltà, quando ancora non sono consapevoli di essere a rischio. Replicabile perché, attraverso la casa di accoglienza (che sorgerà a Zagarolo, alle porte di Roma), proporrà un esempio concreto e funzionante d’intervento preventivo, guida e protezione realizzati grazie alla collaborazione di esperti in campi appartenenti a diversi settori.
La squadra
Il team sarà composto da esperti appartenenti a diversi settori con competenze trasversali che si affiancheranno l’un l’altro in vista di un unico obiettivo: Offrire sostegno concreto e rinascita a chi ne ha bisogno. Al progetto collaborano infatti Clementina Cordero di Montezemolo, Arnoldo Mosca Mondadori e Giuliana Baldassarre, ma l’obiettivo è quello di creare una rete virtuosa che connetterà varie realtà per “fare cose belle” ha concluso Lauro sottolineando, infine, il suo orgoglio nel presentare quello che da sogno si è trasformato in impegno reale.
