Addio a Enzo Garinei. Dagli esordi con Totò a voce di Dio in “Aggiungi un posto a tavola”

Poliedrico attore di cinema e teatro, ma anche doppiatore Enzo Garinei, che si è spento all’età di 96 anni, nel suo ultimo ruolo è stato la voce di Dio in Aggiungi un posto a tavola, stagione 2021-2022. Ha girato oltre 100 film e innumerevoli spettacoli, al fianco di grandi attori come Gassman, Rascel e Totò che spiegava nella sua autobiografia “dovevi chiamare Principe”. In teatro ha lavorato con Enriquez, Ronconi, e ovviamente con il fratello Pietro Garinei e Giovannini partecipando a tante commedie musicali. La tv l’ho vista nascere si legge ancora nel libro dal titolo ''Io c'ero. Il protagonismo del caratterista'', iniziò con i caroselli insieme a Virna Lisi. Poi via via da Scaramouche fino all'ultima apparizione in Don Matteo nel 2014.

GLI ESORDI

I suoi primi approcci con lo spettacolo risalgono agli anni della guerra, al teatro dell'Università dove conosce Ferzetti, Mastroianni, Masina. Si formò al Cut, centro universitario teatrale. Si cimenta con i ''copioncini'' che il fratello Pietro scrive - racconta lui - ''per le dame di beneficienza'' che poi si rappresentavano nei club. Ma la ditta del fratello, Garinei e Giovannini è anche l'avventura del Sistina mentre lui si disegna un suo autonomo percorso artistico. Sarà infatti dalla macchina da presa che gli verrà il maggiore successo. Dopo Totò le Mokò, venne Signorinella sempre con Totò che lo aveva visto a teatro. ''Con Totò l'importante era chiamarlo sempre Principe'', si legge nell'autobiografia.

LA TV E IL TEATRO

Iniziò con i caroselli, insieme a Virna Lisi che pubblicizzava il suo sorriso splendente. Poi via via da Scaramouche fino all'ultima apparizione in Don Matteo nel 2014. Nel 1997-1998 ha recitato, a fianco di Delia Scala e Gerry Scotti nella serie televisiva Io e la mamma. Nel 2008 e 2009 è stato fra i protagonisti di Facciamo l'amore, a fianco di Gianluca Guidi e Lorenza Mario e di Aggiungi un posto a tavola, sempre a fianco di Gianluca Guidi e con Marisa Laurito. Nella stagione teatrale 2017-2018 ed ancora nella stagione 2019-2020 è ritornato in tournè e con la nuova edizione di Aggiungi un posto a tavola, interpretando dal vivo "la voce di Dio", ottenendo un tributo d'affetto da parte del pubblico.