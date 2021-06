Addio a Tarcisio Burgnich, difensore dell'Inter di Helenio Herrera, aveva 82 anni; è stato una colonna anche della nazionale

SE NE VA UN PEZZO DI CALCIO

Sarti, Burgnich, Facchetti… La recita della formazione della grande Inter è entrata nell’immaginario collettivo e viene ricordata come una filastrocca a più di cinquanta anni di distanza. Oggi se ne è andata un’altra colonna, anzi una roccia come era soprannominato Tarcisio Burgnich. Difensore arcigno come il suo cognome, è stato uno degli elementi chiave del calcio italiano degli anni sessanta e settanta. È morto la notte scorsa, aveva 82 anni. Lo ha stroncato una lunga malattia. I funerali verranno celebrati domani a Viareggio.





LA GRANDE INTER DI HELENIO HERRERA

Originario di Ruda, in Friuli, classe 1939, Burgnich era un terzino destro, ma sapeva fare bene anche lo stopper o il libero; dopo essere cresciuto nell'Udinese venne acquistato dalla Juventus ma senza trovare sufficiente spazio; dopo un passaggio al Palermo, nel 1962 l'approdo in nerazzurro con Helenio Herrera. All'Inter ci restò per 12 anni, collezionando 467 presenze, segnando 6 gol e conquistando otto trofei: quattro scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali. Chiuse poi la carriera al Napoli. Burgnich è stato un giocatore importante anche per la nazionale italiana: ha vinto l’Europeo nel 1968 e ha giocato la finale del Mondiale di Messico ’70, persa contro il Brasile. Pochi giorni prima, sempre allo stadio Atzeca, aveva segnato il gol del provvisorio 2-2 nella mitologica semifinale tra Italia e Germania, vinta dagli azzurri 4-3 ai tempi supplementari.





FECE DEBUTTARE ROBERTO MANCINI

Alla fine degli Anni 70’ ha intrapreso la carriera di allenatore, facendo esordire a Bologna nella stagione 1981/82 l’attuale Ct della Nazionale Roberto Mancini. Oltre al Bologna ha guidato Livorno, Catanzaro, Como, Genoa, Vicenza, Cremonese, Salernitana, Foggia, Lucchese e Ternana, fino all’ultima esperienza nel 2001 sulla panchina del Pescara.