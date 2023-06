Addio alla moglie di Romano Prodi. Flavia Franzoni è morta in Umbria su un sentiero francescano

PHOTO CREDIT: Fotogramma.it

E' morta oggi all'improvviso Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi. Aveva 76 anni. A dare l'annuncio l'ex premier insieme ai suoi figli Giorgio e Antonio. Franzoni è morta mentre si trovava in viaggio con il marito e alcuni amici, tra cui l'ex ministro Arturo Parisi, su un sentiero francescano in Umbria. Stavano facendo un cammino a piedi, ieri sera avevano dormito a Gubbio e oggi erano in direzione di Assisi. Flavia Prodi è caduta all'improvviso, forse a causa di un malore.

SOCCORSO ALPINO, PER FRANZONI INUTILI TENTATIVI RIANIMAZIONE

Il servizio regionale Umbria del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) è intervenuto nel pomeriggio di oggi per prestare soccorso a Flavia Franzoni, moglie del Presidente Prodi, su un tratto della via di Francesco dove era impegnata in un'escursione. Sono giunte via terra due squadre del Soccorso Alpino con personale tecnico e sanitario ma nonostante i numerosi tentativi di rianimazione, effettuati sotto un violento temporale che ha anche impedito l'arrivo dell'elisoccorso, per la donna in stato di incoscienza non c'è stato più nulla da fare. Ne è stato quindi constatato il decesso da parte di un medico giunto successivamente insieme a un'altra squadra di soccorso del 118 regionale. Lo comunica il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

IL CORDOGLIO DELLE AUTORITA’

Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza a Prodi, a partire da quello del capo dello Stato, Sergio Mattarella e della premier, Giorgia Meloni. Il presidente della Repubblica ha espresso al presidente Romano Prodi il proprio profondo cordoglio e i suoi sentimenti di vicinanza per la scomparsa della moglie signora Flavia Franzoni. Sui social, mentre era in viaggio da Roma a Milano per la visita alla camera ardente privata di Silvio Berlusconi la premier, Giorgia Meloni, ha inviato a prodi un abbraccio e un pensiero alla famiglia e a tutti i suoi cari. Il cordoglio è bipartisan, esponenti di governo e dei partiti della maggioranza così come il centrosinistra si stanno stringendo attorno al presidente Prodi e alla famiglia.