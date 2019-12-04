Adolescenti, più insonnia da smartphone e cyber bullismo

Adolescenti, più insonnia da smartphone e cyber bullismo

Adolescenti, più insonnia da smartphone e cyber bullismo

Redazione Web

04 dicembre 2019, ore 14:00

I ragazzi hanno problemi ad addormentarsi e i risvegli notturni sono sempre più frequenti

Smartphone e social usati sempre prima (il 60% già tra i 10 e 11 anni), contribuendo all'aumento dei casi di cyberbullismo e ad un sonno di cattiva qualità o una vera e propria insonnia. Sono alcuni dei problemi degli adolescenti evidenziati dall'indagine “Adolescenti e Stili di Vita”, presentata oggi a Milano. La ricerca, condotta con l'Associazione Culturale Pediatri e l'Osservatorio Permanente Giovani ed Alcol, si è svolta tra il 2018 e il 2019, su oltre 2000 studenti di terza media. È così emerso che circa il 60% ha avuto il suo primo cellulare tra i 10 e gli 11 anni e oltre il 28% prima dei 10. Precoce anche l'uso dei social: il 54% inizia infatti tra gli 11 e i 12, e il 12% prima dei 10 anni. Tutto questo spesso senza utilizzare alcuno strumento di protezione del proprio profilo social. Uno degli effetti collaterali dell'uso precoce di social e telefonini è il cyberbullismo, con cui è entrato in contatto il 40%, e il sonno on-line. Solo il 6,8% degli intervistati dorme almeno 9 ore per notte, mentre il 20% meno di 7 ore. Inoltre i ragazzi hanno problemi ad addormentarsi e i risvegli notturni sono sempre più frequenti. Il telefonino e i social sono gli immancabili compagni di insonnia degli adolescenti. La maggioranza non lo spegne prima di andare a dormire e spesso la notte messaggia con gli amici o naviga su internet.

Argomenti

adolescenti
cyberbullismo
insonnia
smartphone

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Israele, abbiamo un piano specifico per indebolire il regime iraniano

    Israele, abbiamo un piano specifico per indebolire il regime iraniano

  • Serie A, Cagliari-Como 1-2, Atalanta-Udinese 2-2, Juventus-Pisa 4-0

    Serie A, Cagliari-Como 1-2, Atalanta-Udinese 2-2, Juventus-Pisa 4-0

  • Trump, abbiamo distrutto 42 navi iraniane in tre giorni

    Trump, abbiamo distrutto 42 navi iraniane in tre giorni

  • Cgia, a causa del conflitto in Medio Oriente per le imprese italiane bollette energetiche più care per quasi 10 miliardi di euro

    Cgia, a causa del conflitto in Medio Oriente per le imprese italiane bollette energetiche più care per quasi 10 miliardi di euro

  • RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: Ditonellapiaga, Fedez, Gabry Ponte, J-Ax, Levante, Nayt, Sal Da Vinci, Samurai Jay e The Kolors tra i primi nomi annunciati

    RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: Ditonellapiaga, Fedez, Gabry Ponte, J-Ax, Levante, Nayt, Sal Da Vinci, Samurai Jay e The Kolors tra i primi nomi annunciati

  • Harry Styles torna con l'album "Kiss All The Time. Disco Occasionally ", concerti speciali in arrivo

    Harry Styles torna con l'album "Kiss All The Time. Disco Occasionally ", concerti speciali in arrivo

  • Aggredisce la compagna con un coltello : arrestato 36enne in Brianza

    Aggredisce la compagna con un coltello : arrestato 36enne in Brianza

  • Musetti torna dopo choc Melbourne, 'ritrovo il sorriso e il mio tennis'

    Musetti torna dopo choc Melbourne, 'ritrovo il sorriso e il mio tennis'

  • Omicidio a Pordenone, confessa lo storico collaboratore : " Ho ucciso io Mario Ruoso"

    Omicidio a Pordenone, confessa lo storico collaboratore : " Ho ucciso io Mario Ruoso"

  • Delitto Ilaria Sula: in aula grande impressione per la deposizione della madre di Mark Samson

    Delitto Ilaria Sula: in aula grande impressione per la deposizione della madre di Mark Samson

Istat: matrimoni ancora in calo in Italia, scende anche il numero di separazioni e divorzi

Istat: matrimoni ancora in calo in Italia, scende anche il numero di separazioni e divorzi

Secondo il report dell'Istituto Nazionale di Statistica, in Italia ci si sposa sempre meno, ma il Bel Paese si conferma meta privilegiata del turismo matrimoniale

Gente è in edicola: sulla cover di questa settimana c'è Lino Banfi

Gente è in edicola: sulla cover di questa settimana c'è Lino Banfi

L’amato attore si dice fiero “bisnonno d’Italia” e racconta: "La vita mi ha fatto un dono prezioso da amare e proteggere"

Un regolamento Ue vieterà le bustine monouso di ketchup e maionese

Un regolamento Ue vieterà le bustine monouso di ketchup e maionese

Alla base del provvedimento, applicabile dal 12 agosto, la difficoltà di riciclo delle confezioni. Lo stop effettivo scatterà nel 2030