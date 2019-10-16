Adrian, Conti, Bonolis e Ligabue per il ritorno di Celentano

Adrian, Conti, Bonolis e Ligabue per il ritorno di Celentano

Adrian, Conti, Bonolis e Ligabue per il ritorno di Celentano

Redazione Web

16 ottobre 2019, ore 09:00 , agg. alle 09:14

Secondo i rumors i due conduttori televisivi e il cantante dovrebbero essere ospiti della prima puntata

Quando ormai mancano poco più di due settimane alla messa in onda, continuano a rincorrersi voci e indiscrezioni intorno al ritorno di 'Adrian', dai primi di novembre in prima serata su Canale 5, anche grazie all'innata capacità di Celentano di catalizzare opinioni contrastanti ma sempre e comunque forti. Così per la prima puntata si vocifera della presenza di Carlo Conti e Paolo Bonolis. Celentano preparerebbe una partenza col botto, con i due volti più rappresentativi delle due ammiraglie televisive italiane, insieme sullo stesso palcoscenico. Altri rumors, nonostante le bocche cucite del Clan e di Mediaset, danno come sempre più accreditato ospite Luciano Ligabue: una presenza che confermerebbe anche la centralità della musica nel programma. Il nuovo 'Adrian', infatti, avrà comunque l'omonimo cartoon come elemento fondamentale. Ma l'episodio di animazione sarà preceduto da un vero e proprio show con Celentano in scena e parlante, in ogni puntata.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • La preside e la bidella ex pendolare, una vicenda che avrà la conclusione in tribunale per stalking

    La preside e la bidella ex pendolare, una vicenda che avrà la conclusione in tribunale per stalking

  • Novità nel giallo ad Anguillara: indagato il marito di Federica Torzullo, scomparsa da cinque giorni

    Novità nel giallo ad Anguillara: indagato il marito di Federica Torzullo, scomparsa da cinque giorni

  • Fausto Lama a RTL 102.5: “Volevo chiudere il mio percorso precedente e volevo raccontarlo con una canzone. Ora la musica è centrale per me e questa è la cosa che mi rende più felice”

    Fausto Lama a RTL 102.5: “Volevo chiudere il mio percorso precedente e volevo raccontarlo con una canzone. Ora la musica è centrale per me e questa è la cosa che mi rende più felice”

  • Scontro Trump-Powell: indagine penale sulla Fed scuote mercati e mette a rischio l’indipendenza monetaria Usa

    Scontro Trump-Powell: indagine penale sulla Fed scuote mercati e mette a rischio l’indipendenza monetaria Usa

  • Il Buen Camino di Checco Zalone prosegue, il primato degli incassi di sempre è ormai a pochi passi

    Il Buen Camino di Checco Zalone prosegue, il primato degli incassi di sempre è ormai a pochi passi

  • Antonio Tajani a RTL 102.5: “Grati a Rodriguez, ora lavoriamo per liberare gli altri”

    Antonio Tajani a RTL 102.5: “Grati a Rodriguez, ora lavoriamo per liberare gli altri”

  • Trent’anni fa la nascita del Tamagotchi, l’evoluzione di un’icona pop

    Trent’anni fa la nascita del Tamagotchi, l’evoluzione di un’icona pop

  • Serie A, pari tra Inter e Napoli. Frena il Milan, vincono Lazio e Parma

    Serie A, pari tra Inter e Napoli. Frena il Milan, vincono Lazio e Parma

  • Andrea Sempio intervistato a Verissimo su Canale 5

    Andrea Sempio intervistato a Verissimo su Canale 5

  • La Gran Bretagna tratta con gli alleati europei per l’invio di una forza militare in Groenlandia

    La Gran Bretagna tratta con gli alleati europei per l’invio di una forza militare in Groenlandia

James Bond, spunta il nome di Callum Turner come prossimo 007

James Bond, spunta il nome di Callum Turner come prossimo 007

Il prossimo film dovrebbe arrivare nelle sale nel 2028, affidato alla regia del canadese Denis Villeneuve

Sorrento 2025, a Follemente di Paolo Genovese il biglietto d’oro

Sorrento 2025, a Follemente di Paolo Genovese il biglietto d’oro

Accanto al film di Genovese, completano il terzetto dei più premiati Diamanti di Ferzan Ozpetek e Io sono la fine del mondo di Gennaro Nunziante

Legge Cinema, Governo verso la riscrittura totale: scontro aperto con il Pd

Legge Cinema, Governo verso la riscrittura totale: scontro aperto con il Pd

Borgonzoni annuncia un nuovo impianto normativo e il recupero dei fondi; Orfini accusa l’esecutivo di generare incertezza e chiede chiarimenti immediati in Parlamento