Adrian, Conti, Bonolis e Ligabue per il ritorno di Celentano

Quando ormai mancano poco più di due settimane alla messa in onda, continuano a rincorrersi voci e indiscrezioni intorno al ritorno di 'Adrian', dai primi di novembre in prima serata su Canale 5, anche grazie all'innata capacità di Celentano di catalizzare opinioni contrastanti ma sempre e comunque forti. Così per la prima puntata si vocifera della presenza di Carlo Conti e Paolo Bonolis. Celentano preparerebbe una partenza col botto, con i due volti più rappresentativi delle due ammiraglie televisive italiane, insieme sullo stesso palcoscenico. Altri rumors, nonostante le bocche cucite del Clan e di Mediaset, danno come sempre più accreditato ospite Luciano Ligabue: una presenza che confermerebbe anche la centralità della musica nel programma. Il nuovo 'Adrian', infatti, avrà comunque l'omonimo cartoon come elemento fondamentale. Ma l'episodio di animazione sarà preceduto da un vero e proprio show con Celentano in scena e parlante, in ogni puntata.