Adriana Meza, 26 anni, ingegnere e modella, è miss Universo 2021; il concorso era saltato nel 2020 per il Covid

Miss messicana

La nuova miss Universo, la prima reginetta del dopo-pandemia del concorso che incorona la più bella del Pianeta è messicana e si chiama Andrea Meza. Ha 26 anni e viene dallo Stato messicano di Chihuaua, e si è aggiudicata il 69esimo titolo del concorso; laureata in ingegneria informatica, si è imposta sulle miss del Brasile e del Perù. Quando è stata proclamata vincitrice, l’annunciatore ha urlato “Qué Viva Mexico!”, per consegnarle la vittoria.

La passata edizione era stata cancellata

A passarle la fascia e la corona, è stata la miss Universo precedente, l’africana Zozibini Tunzi, prima donna di colore del Sud Africa a vincere nel concorso americano, trionfatrice nell’edizione 2019, l’ultima che si era svolta prima della pandemia. L’edizione del 2020, infatti, proprio a causa del Covid era stata annullata. Tunzi, professionista nelle pubbliche relazioni, ha sistemato la corona sulla testa di Andrea Meza, assicurandosi che fosse ben salda.

Appello di miss Birmania per il suo Paese

Durante la cerimonia, che si è svolta come di consueto, negli Stati Uniti c’è stato anche un momento molto toccante, quando Miss Birmania, Thuzar Wint Lwin, ha denunciato le drammatiche condizioni di vita del suo popolo da quando il primo febbraio di quest’anno l’esercito ha preso il potere, arrestando tutti i principali leader del partito di maggioranza, tra cui la leader della Lega Nazionale per la democrazia, il premio Nobel, Aung San Suu Kyi, che era di fatto capo del governo. Le forze armate hanno dichiarato lo stato d’emergenza, e da allora si susseguono arresti e uccisioni tra i manifestanti che chiedono il ritorno della democrazia. Miss Birmania, ha approfittato della cerimonia per denunciare la situazione politica e umanitaria nel suo Paese affermando che "la nostra gente muore e viene colpita dall'esercito ogni giorno"; quindi, ha detto, "vorrei esortare tutti a parlare della Birmania".

Una miss impegnata

Andrea Meza, 26 anni, ingegnere ma anche modella, vegana, impegnata nella tutela dei diritti delle donne e convinta animalista, è diventata la terza donna messicana a vincere l’ambito titolo. Nel complesso, hanno partecipato alla gara, che si è tenuta a Hollywood, in Florida, oltre 70 concorrenti.