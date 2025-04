Adunata degli Alpini, sfilata tra la folla a Milano

Le prime stime, poco fa, hanno parlato di almeno 90mila presenze

E’ partita questa mattina, a Milano, la grande parata delle penne nere. Si tratta del momento clou della 92esima adunata nazionale, ieri nel capoluogo lombardo interrotta da un violento nubifragio. Un’occasione speciale, quella di quest’anno, che festeggia il centenario della Fondazione Nazionale degli Alpini. Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, si è recato in visita ai radunati prima dell'avvio e ha detto: “Siete il simbolo dell’Italia riunita”. Il centro di Milano è ancora blindatissimo, e per l'occasione è stato potenziato il servizio messo a disposizione dai mezzi pubblici. Le prime stime, poco fa, hanno parlato di almeno 90mila presenze. In effetti sono tante le persone presenti da Porta Venezia al Castello Sforzesco. La partecipazione di cittadini è stata definita "grandissima" anche dalle centrali operative delle forze dell'ordine che vigilano sulla sicurezza dell'evento. Le Penne nere hanno sfilato con alla testa lo striscione “100 anni coraggio impegno”, seguiti da un reggimento in armi e da tutte le sezioni, italiane ed estere, e dalla Protezione Civile. Le prossime fasi saranno l'ammainabandiera e il tradizionale passaggio della “stecca” alla città del prossimo raduno, che sarà Rimini.

