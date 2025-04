Aereo in fiamme a Mosca, le vittime sono almeno 41

In un incidente all'aeroporto di Mosca, dove e' atterrato un aereo in fiamme sono morte 41 persone sulle 78 persone che erano a bordo: lo riferisce il Comitato investigativo russo citato dalla tv filo-Cremlino Russia Today. Cinque i membri dell’equipaggio, 73 i passeggeri. Un comunicato diffuso da Aeroflot ha spiegato che il velivolo è stato costretto a tornare indietro, era partito da Mosca diretto a Murmansk cittadina al confine con la Norvegia, per «motivi tecnici» e conferma le informazioni sull’incendio ai motori. «È stata creata una commissione per indagare sulle cause delle circostanze dell’incedente», ha aggiunto la compagnia aerea. Il Sukhoi Superjet-100 coinvolto nell’incedente era nuovo, il suo anno di produzione è il 2018, a quanto ha riferito la Tass.