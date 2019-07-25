Afa, oggi e domani il picco al centro-nord

Afa, oggi e domani il picco al centro-nord

Afa, oggi e domani il picco al centro-nord

Redazione Web

25 luglio 2019, ore 15:00

Grandi ondate di caldo fino a domani, a causa dell'anticiclone africano, nel weekend temporali in arrivo.

L'anticiclone africano provocherà  picchi di caldo sino al fine settimana. Fino a domani, in particolare, ci saranno temperature di 38- 40 gradi, mentre nel weekend sono previsti forti temporali, che faranno scendere le temperature addirittura di 15°. Secondo i metereologi, sarà una vera e propria tormenta estiva.  L’arrivo della pioggia e dell’aria più fresca atlantica farà infatti calare il termometro anche di 8-10°C al Centro-Nord, con clima decisamente più fresco. Città come Vercelli, Milano, Bologna, ad esempio, passeranno da picchi di 37/39°C  fino a 23/24°C. Sul resto del meridione il tempo dovrebbe mantenersi stabile se non per cali di pressione che provocheranno brutto tempo anche al Sud. 

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Il Sottosegretario alla cultura, Gianmarco Mazzi, a RTL 102.5: “La nostra partita per la cucina italiana patrimonio Unesco”

    Il Sottosegretario alla cultura, Gianmarco Mazzi, a RTL 102.5: “La nostra partita per la cucina italiana patrimonio Unesco”

  • Chi è Sébastien Lecornu, il nuovo primo ministro francese incaricato da Macron

    Chi è Sébastien Lecornu, il nuovo primo ministro francese incaricato da Macron

  • Cinque giovani pugliesi accusati di stupro su una 19enne trevigiana, il fatto sarebbe avvenuto a Malta

    Cinque giovani pugliesi accusati di stupro su una 19enne trevigiana, il fatto sarebbe avvenuto a Malta

  • A Rivalta i funerali di Giorgio Armani

    A Rivalta i funerali di Giorgio Armani

  • Vicenza: caccia ad un auto pirata che ieri sera ha travolto e ucciso un tredicenne in bicicletta

    Vicenza: caccia ad un auto pirata che ieri sera ha travolto e ucciso un tredicenne in bicicletta

  • Dazi, Ministro dell’Agricoltura Lollobrigida: “Il mercato Usa è irrinunciabile, l’accordo al 15% per noi è abbastanza sostenibile”

    Dazi, Ministro dell’Agricoltura Lollobrigida: “Il mercato Usa è irrinunciabile, l’accordo al 15% per noi è abbastanza sostenibile”

  • Trump e Xi verso un vertice in Corea del Sud tra tensioni geopolitiche e sfide commerciali

    Trump e Xi verso un vertice in Corea del Sud tra tensioni geopolitiche e sfide commerciali

  • Nella notte su Kiev massiccio attacco russo, colpita anche la sede del governo ucraino

    Nella notte su Kiev massiccio attacco russo, colpita anche la sede del governo ucraino

  • Mostra del Cinema di Venezia, Leone d’Oro a Jarmusch con "Mother Father Sister Borther" trionfo del cinema famigliare tra grandi maestri e talenti

    Mostra del Cinema di Venezia, Leone d’Oro a Jarmusch con "Mother Father Sister Borther" trionfo del cinema famigliare tra grandi maestri e talenti

  • Milano rende omaggio a Giorgio Armani: oltre 6mila persone alla camera ardente tra emozione e ricordi

    Milano rende omaggio a Giorgio Armani: oltre 6mila persone alla camera ardente tra emozione e ricordi

Su Gente: Israele-Iran, la guerra che fa tremare il mondo. Poi l'intervista ad Bano e tanto altro...

Su Gente: Israele-Iran, la guerra che fa tremare il mondo. Poi l'intervista ad Bano e tanto altro...

Il numero 25 del settimanale, diretto da Umberto Brindani, è in edicola

Dal panettone estivo al dessert con sorbetto alla fragola o al pompelmo: ecco i dolci più gettonati della stagione

Dal panettone estivo al dessert con sorbetto alla fragola o al pompelmo: ecco i dolci più gettonati della stagione

Tra gli ingredienti non potranno mancare albicocca, ciliegia, lampone e agrumi in generale, magari usati per le crostate, per le granite e per i semifreddi

Jeff Bezos e Laura Sanchez sono in laguna, atterrati con un elicottero, portano tre milioni di euro

Jeff Bezos e Laura Sanchez sono in laguna, atterrati con un elicottero, portano tre milioni di euro

il governatore Luca Zaia da il benvenuto alla coppia con entusiasmo il matrimonio è fissato per venerdì 27 giugno, esiste un fronte ""No Bezos"