Afa, oggi e domani il picco al centro-nord

L'anticiclone africano provocherà picchi di caldo sino al fine settimana. Fino a domani, in particolare, ci saranno temperature di 38- 40 gradi, mentre nel weekend sono previsti forti temporali, che faranno scendere le temperature addirittura di 15°. Secondo i metereologi, sarà una vera e propria tormenta estiva. L’arrivo della pioggia e dell’aria più fresca atlantica farà infatti calare il termometro anche di 8-10°C al Centro-Nord, con clima decisamente più fresco. Città come Vercelli, Milano, Bologna, ad esempio, passeranno da picchi di 37/39°C fino a 23/24°C. Sul resto del meridione il tempo dovrebbe mantenersi stabile se non per cali di pressione che provocheranno brutto tempo anche al Sud.

