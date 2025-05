Agguato in ospedale a Napoli, giovane spara nel cortile

Agguato in ospedale a Napoli, la notte scorsa, dove un ragazzo armato di pistola e con un casco in testa ha sparato colpi d’arma da fuoco. La sparatoria è avvenuta nel cortile del Vecchio Pellegrini. I colpi erano indirizzati a un 22enne del quartiere Arenella, arrivato poco prima insieme ad alcuni giovani, con ferite d’arma da fuoco alle gambe. I colpi non hanno raggiunto il ragazzo. Intanto sul caso sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia Centro.