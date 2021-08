Agosto, boom di turisti italiani. E, grazie al Green pass, tornano anche gli stranieri

Gli italiani che hanno, evidentemente, concentrato le vacanze nel mese di agosto sono 13 milioni. La settimana, in corso, di Ferragosto registra il tutto esaurito e il boom sembra destinato a prolungarsi fino a tutto il mese. A prevederlo una indagine condotta da Cna Turismo e Commercio tra i propri associati di tutta Italia che certifica anche il ritorno, grazie al Green pass, dei turisti stranieri.

BOOM AGOSTO, IN VACANZA 13 MILIONI DI ITALIANI

Agosto è il mese che si traduce in vacanza quest’anno per tanti italiani. Saranno 13 milioni i turisti italiani: tre milioni in più rispetto al 2019 (anno precedente la pandemia) e 2,4 milioni sull'agosto 2020, mese che l'anno scorso aveva beneficiato della concentrazione delle ferie estive a conclusione del primo confinamento. Bene agosto, meglio ancora, da sold out, Ferragosto e dintorni. Dall’indagine condotta da Cna Turismo e Commercio, tra i propri associati di tutta Italia, risulta che i 'numeri' del mese vacanziero per eccellenza sono esaltanti, addirittura migliori di quelli del 2019. Perlomeno per quanto riguarda i connazionali che soggiorneranno (e/o hanno già soggiornato) nelle strutture ricettive del nostro Paese.

TORNANO GLI STRANIERI, ANCHE SE LONTANI DA NUMERI PRE COVID

Sono quattro milioni, invece, i turisti stranieri attesi o già sbarcati in Italia sull'onda dell'effetto positivo del lasciapassare europeo, una presenza consistente, anche se lontanissima dal pre pandemia.