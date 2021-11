Al via i Live di X Factor 2021, Nils Hartmann a RTL 102.5: “Grande opening. Il pubblico premia la scelta di eliminare le categorie”

“Siamo carichi, riparte la grande macchina di X Factor - ha spiegato Nils Hartmann-. Carmen Consoli sarà mega ospite della prima serata e poi tutta l’attenzione sui nostri 12 ragazzi che faranno un opening spettacolare su un mega palco. Aspettatevi una grande apertura”.

Le puntate dei Live in diretta su RTL 102.5

Da questa sera X Factor sarà live dal teatro Repower e RTL 102.5 trasmetterà in diretta tutte le puntate fino alla finale. Laura Ghislandi e Matteo Campese saranno i nostri inviati speciali nel backstage e tra il pubblico. In studio Francesca Cheyenne e Gigio D’Ambrosio. All’interno del teatro sarà presente una postazione social con contenuti esclusivi per i canali di RTL 102.5. “Grazie a RTL 102.5 per essere ancora una volta nostro splendido partner”, ha detto Nils Hartmann in Non Stop News.

Il nuovo presentatore Ludovico Tersigni

“Il bilancio è molto positivo: Ludovico è carico, non vede l’ora di cominciare. In tarda notte abbiamo fatto la prova generale, lui è spontaneo ed emozionato. Ieri sera aveva la lingua un po’ felpata, ma tutto questo ci sta e secondo me la gente lo accoglierà perché è giovane e ha voglia di fare”.



Le scelte musicali di quest’edizione

Hot Factor con Paola di Benedetto

Il pubblico e la scelta di eliminare le categorie

La carriera dei concorrenti dopo X Factor

