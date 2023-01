Al via il conto alla rovescia per "Cinema on Ice", colonne sonore e performance sul ghiaccio in un unico show

Musica, sport, performance: le arti a tutto tondo in uno show. Il PalaVela di Torino si prepara ad aprire le porte, il 25 febbraio, a "Cinema on Ice", una straordinaria serata-evento che vedrà la partecipazione di un cast stellare composto da grandi campioni di pattinaggio. Uno show unico che unisce le colonne sonore dei film che hanno fatto la storia del cinema a performance da brividi sul ghiaccio. Ci saranno anche la regina del ghiaccio Carolina Kostner, i campioni olimpionici Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, il giovane talento italiano Daniel Grassl e l’ancor più giovane Raffaele Zich, Ambassador delle prossime Universiadi di Torino 2025, la coppia di adagio che unisce acrobazie da brivido e pattinaggio Annette Dytrt e Yannick Bonheur, e la squadra di pattinaggio sincronizzato Hot Shivers, guidata dai campioni del mondo di danza Anna Cappellini e Luca Lanotte nelle vesti di coreografi. Uno spettacolo che vedrà come protagonisti campioni del passato e giovani talenti, promesse del futuro.





RTL 102.5 è la radio ufficiale di Cinema on Ice

“Cinema on Ice” - di cui RTL 102.5 è radio ufficiale - è prodotto da ProdeaGroup con la direzione artistica di Opera on Ice e promosso dal Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino (proprio lì questa mattina si è svolta la conferenza stampa) e il Palavela, tempio italiano del pattinaggio su ghiaccio, sede ufficiale del CUS Torino Pattinaggio su Ghiaccio e sede di gara delle discipline di short track e pattinaggio di figura alla prossima Universiade di Torino 2025.

Cinema, arte, sport e musica per uno spettacolo unico al mondo

Il risultato del grande lavoro fatto per realizzare lo show, che prevede molti mesi di preparazione e tantissimi professionisti che collaborano con un solo obiettivo, regalare al pubblico una serata magica, è stato presentato in una conferenza stampa da tutto esaurito negli spazi del Museo Nazionale del Cinema di Torino, alla presenza delle istituzioni, degli organizzatori e parte del cast. Dai capolavori del Maestro Ennio Morricone, come “C’era una volta in America”, “Mission” e “Giù la testa”, ai grandi film che hanno fatto la storia del cinema, tra i quali “Star Wars”, “Titanic” e “Il Gladiatore”: una sublime contaminazione tra cinema, sport, arte, musica e natura che regalerà al pubblico presente un format di spettacolo unico al mondo.





