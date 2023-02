Alatri, Thomas Bricca è clinicamente morto. Le indagini si fanno sempre più serrate

DICHIARATA LA MORTE CEREBRALE

Era stato ricoverato in gravissime condizioni per una lesione cerebrale imponente da colpo d'arma da fuoco Thomas Bricca, il diciottenne coinvolto in un agguato ad Alatri lunedì sera, mentre si trovava con alcuni amici nel solito punto di ritrovo. Le sue condizioni erano apparse da subito disperate anche se il giovane era stabile e si evidenziava la presenza di una minima attività elettroencefalografica. Ma oggi dall'Ospedale San Camillo di Roma arriva quella che per gli stessi dirigenti medici è "Thomas Bricca versa in coma irreversibile, è stata dichiarata la morte cerebrale.

LE INDAGINI SI STRINGONO

Intanto continuano serrate le indagini su quanto accaduto nella sera di lunedì. I sospetti degli inquirenti si stanno concentrando su due persone che si trovavano, quella sera, sullo scooter da cui sarebbero partiti gli spari, ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Mancano, però, il modello esatto e la targa del mezzo. Intanto non si esclude la presenza di altri complici, che avrebbero coperto la fuga dei due o partecipato alla spedizione. È in corso un nuovo sopralluogo dei Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica e raccogliere ulteriori prove. Mancano all’appello i bossoli esplosi, secondo gli inquirenti quelli di un revolver o di una semiautomatica. Gli esperti balistici hanno definito la traiettoria esatta del proiettile, esploso alla fine del parcheggio sottostante alla stradina in cui si trovava il diciottenne. Ancora da chiarire se fosse proprio Thomas Bricca l’obiettivo dell'agguato, se si sia trattato di un regolamento di conti tra bande di ragazzi o di uno scambio di persona.