Alessandra Amoroso in diretta su RTL 102.5: “Il concerto a San Siro sarà una prima volta un po’ per tutti”

“Io ci ho sempre creduto molto, l’anno prossimo ci sarà questo nostro primo San Siro, sarà il primo un po’ per tutti, sono emozionatissima già adesso che manca ancora un anno. Mi hanno proposto la data del 13 luglio e ho detto subito sì”. Così Alessandra Amoroso parla dell’appuntamento live a San Siro che ha annunciato oggi.

“Quando ho registrato il teaser per l’annuncio dello Stadio, era tutto vuoto, è stato pazzesco, mi sentivo piccola: mia madre aveva chiamato mia sorella dicendole che aveva fatto un sogno in cui cantavo in mezzo al manto erboso…”.

“Per il mio pubblico fedele che fa parte della family, grazie ai quali sono arrivata fino a qui, abbiamo cercato di creare delle agevolazioni per la vendita dei biglietti…”.

“Se dovessi scegliere una collaborazione con un artista internazionale, direi Beyoncé se fosse una donna e Bruno Mars o J Balvin se fosse un uomo”. Alessandra Amoroso confida in diretta su RTL 102.5 quali sarebbero le collaborazioni con altri artisti che le piacerebbe realizzare.