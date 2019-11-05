Alessandria, esplode cascinale, morti tre vigili del fuoco

Le vittime erano intervenute per spegnere l'incendio

Tre morti e tre feriti sono il bilancio di un'esplosione verificatasi nella notte in un cascinale disabitato a Quargneto, in provincia di Alessandria. Le vittime sono tre vigili del fuoco intervenuti per spegnere un incendio e investiti dall'esplosione. I feriti sono due vigili del fuoco e un carabiniere. Non sarebbero in pericolo di vita. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto sulla quale indagano i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, tuttavia, a causare l'esplosione potrebbe essere stata una fuga di gas che potrebbe non essere di origine accidentale.

Argomenti

Alessandria esplosione incendio

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti