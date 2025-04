Alex ringrazia su Facebook, ora pronto a una nuova avventura

Il piccolo, tramite l'account Facebook aperto dai genitori, festeggia il successo delle cure a oltre quattro mesi dal trapianto

A oltre quattro mesi dal trapianto eseguito nell'ospedale Bambino Gesù di Roma per combattere una malattia genetica, Alex saluta e ringrazia sul profilo Facebook aperto per lui dai genitori, dichiarandosi pronto alla sua nuova avventura: vivere come un bambino della sua età. "Ho combattuto come un guerriero, mi sono aggrappato alla vita con tutte le mie forze, così come giorno dopo giorno lo stanno facendo tanti altri bambini e malati che impavidi stanno combattendo battaglie estenuanti", si legge nel post sulla pagina di Alessandro Maria Montresor. Le ultime settimane sono state dedicate alla ripresa. "Non è stato semplice, sono stato lontano da tutto e da tutti, ma adesso che il catetere venoso centrale, collegato al mio cuoricino per permettere l'infusione dei farmaci oltre che delle cellule staminali di papà, è stato tolto ed abbiamo avuto conferma dagli ultimi esami che le cellule del mio papà hanno completamente sostituito quelle mie malate, posso finalmente intraprendere una nuova avventura: vivere come i bimbi delle mia età". Non si tratta di un addio, "ma un arrivederci", si legge ancora, e i ringraziamenti vanno anche a tutti coloro che, iscrivendosi al registro dei donatori di midollo osseo, stanno "donando a tanti altri bambini, e malati, un'altra occasione". L'invito e la speranza è che le donazioni proseguano per tutti i bambini che ne hanno bisogno.

