Alimenti, Cna, mercato del gelato italiano in crescita del 10%

Nel 2018 il giro d'affari del gelato artigianale italiano ha toccato quota 2,7 miliardi di euro

E' un grande business dolce che non si scioglie quello del gelato italiano che fattura 3 miliardi complessivi. Una chimera appena qualche anno fa. Ma, secondo una indagine di Cna Agroalimentare condotta tra gli iscritti alla Confederazione, si tratta di "un obiettivo ragionevolmente raggiungibile nel 2019 per il giro d'affari del gelato artigianale italiano". Tanto più se, sottolinea la ricerca, "dopo una primavera dal sapore autunnale, l'estate sarà lunga e in grado di far impennare i consumi trainando la produzione e di conseguenza il fatturato verso, e magari oltre, il muro dei tre miliardi". Nel 2018 il giro d'affari del gelato artigianale italiano ha toccato quota 2,7 miliardi di euro. Ma la crescita in valore di questo mercato viaggia ormai a un ritmo del 10 per cento annuo. Ed è probabile quindi che quest'anno il fatturato del settore possa arrivare, se non superare addirittura, ai tre miliardi. A rilevarlo è una indagine di Cna Agroalimentare condotta tra gli iscritti alla Confederazione.

