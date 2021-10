Alitalia, domani sarà la fine di una storia durata 75 anni; da venerdì decollerà la nuova compagnia Ita

FINISCE UN'ERA

Siamo al canto del cigno. Domani si chiuderanno 75 anni di storia: gloriosa in alcuni momenti, molto accidentata in altri. La A tricolore, stilizzata sul piano di coda degli aerei, è stata un simbolo dell’Italia nel mondo. Fondata nel 1946 come Aerolinee Italiane Internazionali, ha iniziato a operare il 5 maggio 1947 assumendo proprio il nome di Alitalia, il primo volo è stato un Torino-Catania con scalo a Roma. L’ultimo volo è schedulato per domani sera, AZ 1586 da Cagliari a Roma Fiumicino, decollo alle 22.05 con atterraggio previsto entro le 23.10. Gli Anni 60 e 70 sono stati il momento di maggior splendore della compagnia, simbolo di qualità, eleganza, affidabilità e sicurezza. Ma Alitalia – usata da una parte della politica per piazzare amici e amici degli amici- negli ultimi vent’anni è stata anche sinonimo di conti in rosso ed è sopravvissuta grazie agli aiuti di stato. Ora è arrivato il momento di voltare pagina. Decisione dolorosa, ma inevitabile. L’emorragia prima o poi andava fermata. Degli oltre 10 mila dipendenti di Alitalia, soltanto 3500 verranno riassunti da ITA. Domani intanto ai lavoratori verrà erogato il restante 50% degli stipendi di settembre, che erano stati pagati soltanto a metà.





IL PROGETTO ITA

Almeno in una fase iniziale ITA sarà una compagnia più piccola, più agile, meno costosa. Ci saranno meno aerei, meno rotte e di conseguenza meno dipendenti. L’obiettivo della dirigenza è partire piano per mantenere i conti in ordine per poi crescere gradualmente, procedendo a nuove assunzioni. Inizialmente l’operatività verrà garantita da 52 aerei della vecchia Alitalia. A partire dal prossimo anno, si avvierà un programma di rinnovo della flotta, verranno inseriti velivoli più moderni ed ecologici. Il piano flotta è quinquennale, tutti gli aerei saranno del consorzio europeo Airbus: A220 per le rotte meno affollate, A320neo e A321neo per il corto medio raggio, A330neo e -in un secondo momento- A350 per le tratte intercontinentali. Prima del decollo restano alcuni nodi da sciogliere: il primo riguarda il marchio, si potrà utilizzare il nome Alitalia? in caso negativo la compagnia continuerà a chiamarsi ITA o avrà un altro nome? Poi ancora: con quali compagnie internazionali verrà siglata una alleanza ( determinante per sopravvivere)? E che fine faranno i punti Millemiglia accumulati dai frequent flyer della vecchia Alitalia?