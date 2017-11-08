08 novembre 2017, ore 07:00
Il film, in DVD e Blu Ray uscirà il 22 novembre
“All I Want For Christmas Is You” di Mariah Carey diventa un film d’animazione con protagonista la stessa Mariah da piccola, che non poteva non curarne quindi anche la colonna sonora. “All I Want For Christmas Is You Original Soundtrack” esce in digitale venerdì 10 novembre, mentre in fisico il 17 novembre (il film, in DVD e Blu Ray, uscirà il 22 novembre). Tra le nove tracce, tutti grandi classici natalizi, anche un pezzo inedito scritto da Mariah Carey: “Lil Snowman”.
“All I Want For Christmas Is You Original Soundtrack” tracklistBreanna Yde – “All I Want for Christmas Is You”Mariah Carey – “Lil Snowman”Mariah Carey – “Christmas Time Is In The Air Again”Isaac Ryan Brown – “Wild & Crazy Christmas”Mariah Carey – “Miss You Most (At Christmas Time)”Mariah Carey – “All I Want For Christmas Is You”Richard Evans, Matthew Gerrard, & Marco Luciani – “Mariah’s Christmas Theme”Richard Evans, Matthew Gerrard, & Marco Luciani – “Jack’s Suite”Richard Evans, Matthew Gerrard, & Marco Luciani – “Mariah and Jack Medley”