Allarme incendi, arrestato un 22enne a Ostia

Redazione Web

18 luglio 2017, ore 10:20

Sorpreso dagli agenti mentre appiccava un rogo

Ancora fiamme nella pineta di Castelfusano, ad Ostia. Un 22 enne arrestato mentre appiccava un rogo. Il sindaco Raggi ha parlato di disastro ambientale e chiesto l'aiuto del Governo. Roghi anche a Napoli, sulla collina di Posillipo. A Giugliano un morto.

