Allarme incendi, arrestato un 22enne a Ostia

18 luglio 2017, ore 10:20
Sorpreso dagli agenti mentre appiccava un rogo
Ancora fiamme nella pineta di Castelfusano, ad Ostia. Un 22 enne arrestato mentre appiccava un rogo. Il sindaco Raggi ha parlato di disastro ambientale e chiesto l'aiuto del Governo. Roghi anche a Napoli, sulla collina di Posillipo. A Giugliano un morto.
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Roma, crollo ai Fori imperiali: grave l'operaio ferito. Sul posto il sindaco Gualtieri e il ministro Giuli
Il nuovo crollo che si è verificato pochi minuti dopo le 13 ed ha investito la squadra dei vigili del fuoco che stava operando per estrarre l'operaio ancora bloccato tra le macerie