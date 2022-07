Allarme siccità in Italia, situazione particolarmente delicata nelle regioni del Centro

Continua a fare caldo, continua a non piovere. Dopo la pandemia e la guerra, ci mancava anche la peggiore siccità che l’Italia ricordi. La situazione è di grande emergenza, con buona pace di coloro che mettono in discussione i cambiamenti climatici e ne sottovalutano le conseguenze. L’Osservatorio Anbi Risorse Idriche oggi ha fatto il punto della situazione. Dopo qualche pioggia al Nord, che in realtà non ha risolto la situazione, l’epicentro dell’emergenza idrica in questi giorni sembra esserci concentrato sul centro Italia. In particolare sono tre le regioni in grande difficoltà: Toscana, Marche e Lazio. Ma la siccità non risparmia alcuna regione.





TOSCANA, MARCHE E LAZIO

Secondo l’Osservatorio ANBI Risorse Idritiche “nelle Marche ormai si rischia il razionamento degli approvvigionamenti idrici: a soffrire maggiormente sono le zone di Ascoli Piceno e Fermo, ormai in condizione di siccità estrema per la perdurante assenza dell'80% delle piogge; i volumi d'acqua, trattenuti negli invasi, calano di 1 milione di metri cubi a settimana per riuscire a dissetare le campagne e tutti i fiumi hanno portate inferiori alle annate scorse”. In Toscana “il 90% del territorio è in una condizione di siccità estrema. Non si ferma la riduzione delle già esigue acque portate dai fiumi: il Bisenzio è quasi azzerato, l’Ombrone si è trasformato in un rigagnolo”. Nel Lazio spicca il dato sulle piogge a Roma: nei primi sei mesi del 2022 le precipitazioni sulla Capitale sono diminuite del 63% rispetto a un anno fa. Per quanto riguarda i fiumi e i laghi “l'Aniene è praticamente dimezzato rispetto alla portata media, il Tevere registra livelli più bassi anche del 'siccitosissimo' 2017, Liri e Sacco segnano il dato più basso in anni recenti, il lago di Nemi è di oltre 1 metro più basso del 2021 e Bracciano è a -32 centimetri dal livello dello scorso anno”.