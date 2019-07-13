Allenatore Bologna Sinisa Mihajlovic, ho la leucemia

Redazione Web

13 luglio 2019, ore 16:28

L'annuncio del tecnico in una conferenza stampa nel pomeriggio

L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha annunciato in una conferenza stampa di avere la leucemia. Martedì, il tecnico inizierà le cure per la malattia, che è in fase acuta, ma di cui non si conosce il tipo preciso. Sarà ricoverato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna. La scoperta durante esame di routine. "Ho pianto - ha detto Mihajlovoc visibilmente commosso - ma non vedo l'ora di iniziare le cure. Io vincerò questa sfida per me, per la mia famiglia e per tutti quelli che mi vogliono bene". "Io non gioco mai per perdere, sennò perdo. Così nel calcio, così nella vita" ha aggiunto l'allenatore.  Il serbo, che ha detto di non avere sintomi perchè la malattia è in fase iniziale, ha invitato tutti a fare prevenzione. La società ha confermato che resterà allenatore.                                        

