Altre quattro medaglie per l'Italia a una settimana dall'inizio dei giochi olimpici di Tokyo 2020

Si spengono le luci a Tokyo dopo un'altra giornata di grandi emozioni ai giochi olimpici. Giunti quasi al giro di boa, è già tempo di bilanci. Alla fine della giornata di sabato l'Italia si trova quindicesima nel medagliere olimpico con due ori, otto argenti e quattordici bronzi. L'obiettivo della vigilia era di superare il risultato di Rio 2016, e per ora gli azzurri stanno dando prova di poterlo fare senza grossi sforzi. In Brasile, infatti, la nostra squadra olimpica aveva portato a casa ventotto medaglie - otto ori, dodici argenti e otto bronzi - piazzandosi al nono posto del medagliere complessivo.





Le medaglie di oggi

Irma Testa bronzo nel pugilato

Categoria 57 kg, l’atleta delle fiamme oro ha conquistato la medaglia numero 600 per l’Italia nella storia dei giochi olimpici estivi nonché la prima medaglia del pugilato femminile ai giochi. In finale, Testa è stata sconfitta 4-1 dalla filippina Neshty Petecio.





Simona Quadarella argento negli ottocento stile libero di nuoto

La nuotatrice italiana classe '98 si piazza dietro l’americana Katie Ledecky (8’12”57) e l’australiana Ariarne Titmus (8’13”83). Una gara che sa di riscatto dopo i 1500 chiusi al quinto posto.





Mauro Nespoli argento nel tiro con l'arco

Trentatré anni, di Voghera, Mauro Nespoli non è alla sua prima medaglia. Dopo l'argento nella gara a squadre a Pechino 2008 e un oro nella gara a squadre ai giochi di Londra del 2012, l'azzurro ha guadagnato oggi la medaglia d'argento nella gara individuale di tiro con l'arco. Non ce l'ha fatta in finale contro il turco Mete Gazoz, che ha guadagnato il gradino più alto del podio in rimonta con il punteggio di 6-4 (26-29, 28-28, 27-26, 29-29, 29-26).





Antonino Pizzolato bronzo nel sollevamento pesi

Il ventiquattrenne di Castelvetrano ha sollevato 365 chili. Lui, che di chili ne pesa ottantuno, ne ha sollevati prima 165 e poi 200. Pizzolato sale sul podio dietro il cinese Lyu e il dominicano Bonnat.





Gli altri piazzamenti

A posteriori è arrivato il bronzo anche al canottiere Bruno Rosetti, positivo al Covid un'ora prima della sua finale del quattro senza di canottaggio e poi sostituito. Il Comitato olimpico internazionale ha accolto la richiesta del Coni. Nella scherma, azzurre quarte nella prova a squadre di sciabola femminile. Nella finale per il terzo posto Vecchi, Battiston e Gregorio sono state sconfitte dalla Corea per 45-42. L'Italbasket maschile protagonista poi di un’altra grande prestazione nella terza gara del gruppo, dove si si è imposta sulla Nigeria 80-71, trovando il secondo successo azzurro dopo la vittoria sulla Germania e il ko di misura con l'Australia, volando così ai quarti di finale. È finale intanto anche per Daisy Osakue, che eguaglia il primato italiano assoluto, nel lancio con il disco. Appuntamento per lei lunedì alle 13:00, ora italiana. L'italvolley femminile si è invece dovuta arrendere alla Cina per 3-0.