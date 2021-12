Altro trionfo per Sofia Goggia, a Lake Louise vince anche il Super G, e sono tre vittorie in tre giorni

TRE SU TRE

E’ il triplete di Sofia Goggia. Tre giorni, tre gare, tre vittorie. Cambiano le specialità, ma non il risultato finale. Ad esultare è sempre lei, la testimonial di RTL 102.5 sulle piste di tutto il mondo. Terra di conquista è il Canada, a Lake Louise, nel fantastico contesto delle Montagne Rocciose. Dopo i successi di venerdì e sabato in discesa libera, Sofia si è imposta anche nel Super G. E’ stata una vittoria sul filo di lana: la bergamasca per tre quarti del tracciato è stata vicina ma dietro all’elvetica Lara Gut Behrami, in vantaggio ai tre rilevamenti cronometrici intermedi. Poi però nel finale è riuscita a far correre gli sci come nessuna altra e ha tagliato il traguardo con il miglior tempo: 1’18”28, con undici centesimi di vantaggio sulla svizzera. Al terzo posto l’austriaca Mirjam Puchner. Per l’Italia buone prestazioni anche per Federica Brignone, arrivata quinta, e per Elena Curtoni, giunta settima.





CHE INIZIO DI STAGIONE!

Sofia Goggia, 29 anni, ha conquistato il successo numero 14 nella sua fantastica carriera; a quota 16 c’è la grande Deborah Compagnoni; nel palmares della portacolori di RTL 102.5 brilla anche l’oro olimpico conquistato in Corea. A Lake Louise per la terza giornata di fila Sofia Goggia dà una lezione tattica, prima che di velocità. Perfetta la sua interpretazione di un tracciato con diversi trabocchetti, con tanti cambi di ritmo, con due passaggi chiave: i curvoni tra Fishing Net e Fall Away, dove l’azzurra aveva già fatto la differenza in discesa, e l’ultimo salto in cui bisognava indovinare l’ingresso. Goggia ha fatto la differenza soprattutto in questo tratto. La stagione è cominciata alla grande, con Sofia ci sarà da divertirtsi. Oltre che la Coppa del Mondo, all’orizzonte si profila il grande appuntamento, con le Olimpiadi invernali di Tokyo.