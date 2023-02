“Amadeus mi ha lasciato grande libertà sulla scelta del tema”, così Chiara Francini a RTL 102.5

Dopo lo splendido monologo sul palco del teatro Ariston, Chiara Francini ha raggiunto i microfoni di RTL 102.5. «Penso che la verità sia l’unico punto di partenza. Questo monologo che ho portato ieri, che ho scritto con Nicola Borghesi e che si intitola ‘Una ragazza come io’, in realtà non è propriamente sulla maternità ma sul disequilibrio nel quale viviamo perennemente noi donne», chiarisce Chiara Francini. «Anche nelle donne moderne come me c’è sempre questa oscillazione. In ogni donna, ma anche nelle madri, c’è sempre questa voglia di realizzarsi e questo senso di colpa che ci rimbomba dentro, anche se razionalmente lo sappiamo che non è giusto. Era questo il messaggio. Non è solo un discorso per le donne che non hanno fatto figli ma parla di questa oscillazione che vivono le donne», continua l’attrice toscana.



Un lungo monologo in cui Chiara Francini ha sottolineato quanto sia importante odiare il male: «E poi c’è questo discorso sull’odio che mi sta molto a cuore. È giusto odiare ciò che è male, ed è esattamente con quell’odio lì che si fa tutto. L’odiare l’ingiustizia è una spinta, e questo è un tema fondamentale del monologo». E aggiunge, «Amadeus mi ha lasciato grande libertà sulla scelta del tema. Mi ha ricordato di pensare al pubblico in sala, perché solo se arriva al pubblico in sala arriverà poi anche a casa. Si deve instaurare un dialogo fra l’attore e il pubblico in sala, per poi espanderlo ad una grande platea».