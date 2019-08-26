Amazzonia, DiCaprio, 5 milioni di dollari per la foresta pluviale

Amazzonia, DiCaprio, 5 milioni di dollari per la foresta pluviale

Amazzonia, DiCaprio, 5 milioni di dollari per la foresta pluviale

Redazione Web

26 agosto 2019, ore 16:13

L'annuncio di Earth Alliance, l'organizzazione ambientalista creata con Laurene Powell Jobs e Brian Sheth

Earth Alliance, l'organizzazione ambientalista creata da Leonardo DiCaprio con Laurene Powell Jobs e Brian Sheth, annuncia cinque milioni di dollari per aiutare a preservare la foresta pluviale amazzonica. "Costituito un fondo d'emergenza per la foresta amazzonica di 5 milioni di dollari per le risorse critiche per le comunità indigene e per i partner locali che lavorano per proteggere la biodiversità dell'Amazzonia dall'ondata di incendi", annuncia l'associazione tramite un Tweet. Il fondo, si spiega sulla pagina del sito dell'associazione creata per l'occasione (ealliance.org/amazonfund/), sarà destinato a cinque organizzazioni locali che "combattono gli incendi, proteggono le terre indigene e forniscono soccorso alle comunità colpite": Instituto Associacao Floresta Protegida (Kayapo), Coordinamento delle organizzazioni indigene dell'Amazzonia brasiliana (Coiab), Instituto Kabu (Kayapo), Instituto Raoni (Kayapo) e Instituto Socioambiental (Isa). "Il 100% dei fondi raccolti andrà direttamente alla protezione dell'Amazzonia", assicura Earth Alliance.                                                                                                           

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Calcio, Serie A, Torino-Napoli 1-0, Roma-Inter 0-1, Lecce-Sassuolo 0-0, Pisa-Verona 0-0

    Calcio, Serie A, Torino-Napoli 1-0, Roma-Inter 0-1, Lecce-Sassuolo 0-0, Pisa-Verona 0-0

  • “ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE”: Irama presenta il nuovo album a RTL 102.5

    “ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE”: Irama presenta il nuovo album a RTL 102.5

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “velo sugli occhi” di Angelina Mango, “IL CODICE DELL’ANIMA” di Clementino, LDO feat. Gigi d’Alessio, “GONE GONE GONE” di David Guetta, Teddy Swims, Tons And I, “Tears”

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “velo sugli occhi” di Angelina Mango, “IL CODICE DELL’ANIMA” di Clementino, LDO feat. Gigi d’Alessio, “GONE GONE GONE” di David Guetta, Teddy Swims, Tons And I, “Tears” di Sabrina Carpenter e “Space” di Zerb, Odeal And Victor Ray

  • Six Kings Slam:Sinner abbatte Djokovic e ritrova Alcaraz

    Six Kings Slam:Sinner abbatte Djokovic e ritrova Alcaraz

  • “SAN SIRO DANCE 2026” powered by RTL 102.5: sabato 27 giugno 2026 Gabry Ponte torna a far ballare l'Italia

    “SAN SIRO DANCE 2026” powered by RTL 102.5: sabato 27 giugno 2026 Gabry Ponte torna a far ballare l'Italia

  • Capo Plaza mantiene la promessa: il 31 ottobre esce “Hustle Mixtape Vol. 2”

    Capo Plaza mantiene la promessa: il 31 ottobre esce “Hustle Mixtape Vol. 2”

  • Morgan a RTL 102.5: “Io amo le orchestre sinfoniche e all’interno dell’EP ci sono delle versioni sinfoniche. Io sono un uomo di spettacolo e voglio far provare emozioni alla gente”

    Morgan a RTL 102.5: “Io amo le orchestre sinfoniche e all’interno dell’EP ci sono delle versioni sinfoniche. Io sono un uomo di spettacolo e voglio far provare emozioni alla gente”

  • Luca Zaia a RTL 102.5, carabinieri morti nel Veronese: “Dinamica delinquenziale”

    Luca Zaia a RTL 102.5, carabinieri morti nel Veronese: “Dinamica delinquenziale”

  • Manovra da 16 miliardi, taglio Irpef, aiuti a famiglie e imprese, nodo contributo banche ancora aperto

    Manovra da 16 miliardi, taglio Irpef, aiuti a famiglie e imprese, nodo contributo banche ancora aperto

  • Annalisa a RTL 102.5: “’Ma io sono fuoco’ è un viaggio composto da diverse tappe e la prima è il tour. Non vedo l’ora di mostrare al pubblico tutto quello a cui abbiamo pensato”

    Annalisa a RTL 102.5: “’Ma io sono fuoco’ è un viaggio composto da diverse tappe e la prima è il tour. Non vedo l’ora di mostrare al pubblico tutto quello a cui abbiamo pensato”

L’attesa per il rilascio degli ostaggi israeliani che potrebbe avvenire prima dell’atterraggio di Trump a Tel Aviv

L’attesa per il rilascio degli ostaggi israeliani che potrebbe avvenire prima dell’atterraggio di Trump a Tel Aviv

Le famiglie degli ostaggi attendono con ansia le ore che separano il ritorno a casa dei 20 ostaggi che da due anni sono nelle mani di Hamas, resta l’incognita sui 48 deceduti

Medio Oriente: filtra ottimismo dai colloqui di Sharm el-Sheikh, vicina liberazione ostaggi, secondo fonti di Hamas

Medio Oriente: filtra ottimismo dai colloqui di Sharm el-Sheikh, vicina liberazione ostaggi, secondo fonti di Hamas

Israele e Hamas si sono scambiati "liste di prigionieri da rilasciare", ha dichiarato alla stampa internazionale un leader di Hamas. E la sensazione è che si sia vicini a un accordo su questo punto

Al via i negoziati in Egitto. Trump: "Hamas ha accettato cose importanti, nessuna tensione con Netanyahu'

Al via i negoziati in Egitto. Trump: "Hamas ha accettato cose importanti, nessuna tensione con Netanyahu'

Primo obiettivo la tregua e la consegna degli ostaggi, ma intanto non si fermano i raid