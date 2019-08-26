Amazzonia, DiCaprio, 5 milioni di dollari per la foresta pluviale

L'annuncio di Earth Alliance, l'organizzazione ambientalista creata con Laurene Powell Jobs e Brian Sheth

Earth Alliance, l'organizzazione ambientalista creata da Leonardo DiCaprio con Laurene Powell Jobs e Brian Sheth, annuncia cinque milioni di dollari per aiutare a preservare la foresta pluviale amazzonica. "Costituito un fondo d'emergenza per la foresta amazzonica di 5 milioni di dollari per le risorse critiche per le comunità indigene e per i partner locali che lavorano per proteggere la biodiversità dell'Amazzonia dall'ondata di incendi", annuncia l'associazione tramite un Tweet. Il fondo, si spiega sulla pagina del sito dell'associazione creata per l'occasione (ealliance.org/amazonfund/), sarà destinato a cinque organizzazioni locali che "combattono gli incendi, proteggono le terre indigene e forniscono soccorso alle comunità colpite": Instituto Associacao Floresta Protegida (Kayapo), Coordinamento delle organizzazioni indigene dell'Amazzonia brasiliana (Coiab), Instituto Kabu (Kayapo), Instituto Raoni (Kayapo) e Instituto Socioambiental (Isa). "Il 100% dei fondi raccolti andrà direttamente alla protezione dell'Amazzonia", assicura Earth Alliance.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti