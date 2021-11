Andrea Costa a RTL 102.5: “Verso la durata del Green Pass a 9 mesi in questi giorni. Entro la prossima settimana scatta l’obbligo terza dose per i sanitari"

Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, in Non Stop News ha parlato della terza dose di vaccino, dell’obbligatorietà per i sanitari, della durata del Green Pass e di come sarà il Natale 2021.





TERZA DOSE: CHI PUÒ GIÀ FARLA E CHI LA FARÀ

”.

L’OBBLIGO DELLA TERZA DOSE PER I SANITARI QUESTA SETTIMANA

”.

IL MODELLO AUSTRIA E LA STRADA ITALIANA

”.

IL NATALE 2021? “SARÀ DIVERSO DA QUELLO DELL’ANNO SCORSO”

”.

CAMBIA LA DURATA DEL GREEN PASS: VERSO I 9 MESI Già NEI PROSSIMI GIORNI

”.

“CON IL VACCINO, PIÙ DEL 90% DI POSSIBILITÀ DI NON FINIRE IN TERAPIA INTENSIVA”

”.

QUIRINALE: “AUSPICO SOLUZIONE MIGLIORE PER IL RITORNO ALLA NORMALITÀ”

”.